Dzsordzsi bácsi emberei az Európai Parlamentben jól vizsgáztak, a baloldali többség - liberális jobboldali elvtársaikkal összefogva - diktatórikus módszerekkel kaszálták el Magyarországot szerda délután.

A keddi parlamenti kutyakomédia után szerdán örömujjongásban kitörve ünnepelték magukat és Sargentini asszonyt. Európa sírásóinak volt ez remélhetőelg az utolsó nevetése. Jövő tavasz után sokuknak új munkahelyet kell keresni: mehetnek is Dzsordzsi bácsihoz állásinterjúra.

Ezt a mámort elnézve minden jóérzésű magyarnak ökölbe szorult a keze. Nyugaton ugyanis ismét hazánkat gyalázták.

Az MSZP és a DK brüsszeli hazaárulóitól - a moszkvai hazaárulók örököseitől - nem is vártunk mást, csak a Sargentini-jelentés támogatását. Titkon még sokan örülünk is az internacionalista tobzódásuknak, hiszen jó úton jár ezzel is a hazai baloldal a teljes megsemmisülés felé. Már most is csak öt képviselőjük van az EP-ben, jövőre talán egy sem marad közülük Brüsszelben.

Hogy teljes legyen a kép, az agyhalott baloldali ellenzéki pártokat még náluk is lúzerebb hazai “civilek” támogatják. A Facebookról tudható, hogy Gulyás Balázs “filmes szakember” a hétvégére demonstrációt szervez, természetesen az unió mellett és a kormány ellen. Kiváló ütemérzékkel, politikai tehetséggel áldotta meg ezt a szerencsétlent az ég.

Dzsordzsi bácsi emberei tehát itthon is aktivizálják magukat, hogy csatlakozzanak az európai és hazai balos öngyilkos kommandóhoz. Mit is kivánhatnánk mást, sok sikert!