A minap elgondolkodtam azon, hogy az innovációs hagyományainkat nem megfelelően ápoljuk. Mert például hogyan lehetséges az, hogy egy fél ország nem tud arról, hogy jó néhány – igaz távoli országban – az izzólámpát nemes egyszerűséggel tunsgramnak hívják, például Iránban, Egyiptomban, vagy más, távoli országokban, ahová már az 1920-as évektől eljutottak a világhírű magyar termékek. Postosan úgy, ahogyan a szigetelést sok helyütt dryvitnak, hungarocellnek, a fénymásolót meg xeroxnak; és hogy egy új példát is említsünk, a netes keresést guglizásnak nevezik. Valahol itt kezdődik kérem az igazi innováció.

Büszkék lehetünk tehát hagyományainkra, illetve vezető hazai tulajdonú vállalatainkra, melyekkel a minap éppen egy tőkebefektetések körül forgó rendezvényen is megismerkedhettünk. Ugyanis a Budapesti Értéktőzsde, az E&Y, az MLB Bank és a Figyelő közös projektként 2018-ban is elkészítette az immár hagyománnyá váló, évente, most harmadszor megjelenő BÉT50 kiadványt. Ez a vaskos kötet 50 példaértékű hazai középvállalat sikertörténetével ismerteti meg az olvasókat. Az e projektet bemutató konferencián a hazai tőkepiac és a középvállalati kör meghatározó szereplői, több száz üzleti döntéshozó találkozott, hogy a hazai vállalati tőkebevonás jelenéről és jövőjéről cseréljenek eszmét.

Itt „botlottunk bele” a bevezetőben említett Tungsram történetébe. A vállalat nem csak azért különleges, mert a gyárat 126 éve, a márkát pedig 109 éve alapították, hanem azért is, mert az innovatív szemléletet igen hosszú távon, a történelem legnagyobb viharai közt is megőrizték. (Többek közt a wolfram szálas izzót is itt találta fel a múlt század elején két magyar mérnök.) Ráadásul tavaly magyar érdekeltségű menedzsment a General Eletrictől visszavásárolta a teljes magyarországi izzógyártást, alapanyaggyártással együtt, a cég nevében is újjáélesztve az amúgy is ismert Tungsram márkát. Ráadásul egy több mint 84 milliárdos bevételű csoportról van szó, amely most – mint az a BÉT50 konferencián elhangzott előadásból kiderült – az ipar 4.0 megvalósítására fordulnak rá.

A jó ideje Magyarországon élő, német származású, de ide nősült Joerg Bauer vezérigazgató a cég startégiáját az idei BÉT50 kiadványban is részletesen bemutatja. A BÉT50 konferencián pedig felvázolta egyedülálló innovációs stratégiájukat is. Legutóbb 641 beszállítót vizsgáltak és pályáztattak, akik közül 30-at kiválasztottak. Ezek olyan extra hozzáadott értéket teremtenek az ötezer fős, magyar döntési központú cégnél, amellyel ez a nemeztközi szinten is elismert cég rövidesen újra „mini-multivá” válhat. A mostani bevételüket tíz éven belül egymilliárd dollárra szeretnék növelni – mondta el Joerg Bauer a Figyelő kérdésére. Méghozzá itthon, hazai munkaerőt alkalmazva, 5 magyarországi gyártóegységgel, három nagy üzletággal. E stratégia megvalósítását pedig kiemelten segítik a legmodernebb technológiák. Mint például a minőség-ellenőrzést segítő képfelismerő szoftverek, az egymással kommunikáló, okos gyártósorok, de akár az ipari folyamatokat vezérlő, öntanuló rendszerek.