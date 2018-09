A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult a "Stop Soros" törvénycsomag miatt a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations) - jelentette be honlapján hétfőn a szervezet. Az OSF még augusztusban teátrális demokráciasiratással és önsajnáltatással körítve helyezte át budapesti székhelyét Berlinbe. Most onnan óbégatnak át ide. Mi megmondtuk, hogy nincs ez még lejátszva?

Sorosék szerint az Országgyűlés által júniusban megszavazott jogszabályok ellentmondanak az Emberi Jogok Európai Egyezményének a szólásszabadságra, illetve az egyesülés és a gyülekezés szabadságára vonatkozó cikkelyeivel.

A beadványban az ellen tiltakoztak, hogy az új törvények értelmében bűncselekménynek számít a Magyarország területére belépő menedékkérők támogatása, beleértve a jogi tanácsadást is, valamint kifogásolták "a bevándorlást segítő tevékenység támogatása" után fizetendő 25 százalékos különadót is.

A Nyílt Társadalom Alapítvány úgy véli, hogy ezen rendelkezéseknek "szélesebb körre kiterjedő, káros hatásuk lesz a Magyarországon tevékenykedő civil szervezetek jogaira, és veszélyes precedenst teremtenek".

Az Alkotmánybíróságnál is bepróbálkoznak

A Soros György alapította szervezet ezzel párhuzamosan a magyar Alkotmánybíróságon is eljárást indított, kiemelve, a törvénycsomag egyes elemei az alaptörvényben garantált jogokkal is szembemennek.

Mint közölték, azért volt szükség ezekre a lépésekre, mert "nem szeretnék megvárni a magyar bíróságok válaszát a rendelkezés jelenlegi és folyamatos káros hatása miatt", továbbá azért, mert "a bíróságok vonakodnak a magyar kormánynak nem szívesen tetsző ügyekkel foglalkozni".

A napnál is világosabb, hogy a fagyasztott kommunikációs panelek már be vannak készítve a berlini frigóba minden eshetőségre. Akárhogy dönt az Alkotmánybíróság, Soroséknak az csak jól jöhet. Ha a javukra ítélnek, akkor azt harsogják: győzött a demokrácia és az emberi jogok, ha nem, folytathatja a nyünnyögő kórus, hogy Magyarországon nem érvényesül a hatalmi ágak elválasztása.

Mindenesetre az érdekes jelenség, hogy egy közleményben jelentik be a magyar Alkotmánybírósághoz fordulásukat, valamint mantrázzák, hogy a "kormány aláásta a bíróságok függetlenségét, maga alá gyűrte a médiát, és most el akarja hallgattatni azokat a civil szervezeteket, amelyek az utolsó nyilvánosan is megszólaló kritikusok Magyarországon".

Ezt az önbálványozó állítást hagyjuk is érintetlenül, épp elég nevetséges önmagában. Inkább nézzük meg, hányadán is állunk most az OSF magyarországi tevékenységével. Ahogy azt már augusztusban megírtuk, a Berlinbe való átköltözés egy taktikai visszavonulás volt, a liberális mételybe mártott nyílvesszők zápora onnan is sűrűn hullani fog ránk. Íme az első hullám.

És még be is ígérték, hogy továbbra is rajtunk tartják majd atyáskodó tekintetüket, nehogy valami máshogy történjen mint ahogy ők szeretnék: "továbbra is elkötelezettek maradunk a magyar civil társadalom és demokrácia mellett, amelyet 30 éves történetünk is alátámaszt: a nemzetközi irodánkat bezártuk, de nem adjuk fel a harcot. Továbbra is hiszünk a magyar demokráciában és jogállamiságban. Ezért visszük ezt az ügyet az Alkotmánybíróság elé, és ezért támogatjuk továbbra is a magyar civil társadalmat."

Folytatódik tehát a Rizikó Nyílt Társadalmak különkiadásának játszmája, Magyarországról pedig lényeges csapatkivonás nem történt.