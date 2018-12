Az adománygyűjtés idei célja ezúttal Jakab Gábor, a születésétől kezdve mozgássérült fiatalember megsegítése. Gábor 29 éves, a közelgő tél miatt létfontosságú, hogy megfelelő mennyiségű tüzelője legyen.

Az adományokból a ház felújítását és egy fürdőszobát is építenénk neki, ami azért fontos, hogy továbbra is önállóan élhessen, ne kerüljön intézetbe.



Hack Angelika, a Fidelitas országos alelnöke kérdésünkre elmondta, több szervezet is süteményvásárral szeretne segíteni a kárpátaljai magyar férfin. Az Erzsébetvárosi Fidelitas is ily módon támogatja a mozgássérült fiatalember ügyét.



„A mézeskalácsokat egy fővárosi kisvállalkozót vesszük meg, támogatva őt is ezzel. Erzsébetvárosban a süteményvásár már bevett hagyomány” - mondta Hack Angelika lapunk kérdésére.



Az országos alelnök hozzátette, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ifjúsági tagozatának elnöke, Dobsa István gondoskodik arról, hogy jó helyre kerüljön az adomány. A tiszakeresztúri polgármester keresi meg azokat szervezeteket, iskolákat és magánszemélyeket, akiknél elkél a segítség, s Dobsa tolmácsolja ezt az anyaországi szervezetek felé.

Borítófotó: Fogjunk össze Kárpátaljáért/Facebook