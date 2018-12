Ezt láthatjuk egész Európában Párizstól kezdve, Budapesten, Bécsen, Rómán át, egészen Belgrádig, és terjedésének a vége még nem látható.



Ez utóbbiakban a baloldal kezdte a lázongást a jobboldali kormányok ellen, a franciák csak a lázadás szikráját adták. A jobboldaliak ugyanis nyerésre állnak Európában, amit az ateista, neoliberális erők nem bírnak elviselni. Mennyire várták már hogy legyen valami indok, és legyen egy kezdeményező motiváció a gyűlölködés kirobbantására. Az időzítés tökéletes a gonosz erő szempontjából, mert éppen a béke,

Isten felé fordulás, a Megváltóra való várakozás időszakában sikerült egy békétlen és zavarodott állapotot előidézni.



Hazánkban az önként vállalt túlmunka törévényének bevezetése csak jó ürügy a kormányellenes gyűlölet-tüntetések kirobbantására. Szerdán a parlamenti ellenzéki műsor, gyerekes zavarkeltés nyújtotta az alapot a

zavargássorozat elindításához. A CEU-s tüntetők már régen vártak egy áttörésre, amikor valódi rebelliót tudnak kirobbantani a langyosra sikeredett rendezvényeik után. A tüntetőket nem érdekli az önként vállalt túlmunkát rögzítő törvény, a munkások érdekei pedig legkevésbé. Fiatalok, tanulók vettek részt vasárnapig a tüntetésen, akik még életükben nem dolgoztak, s hozták magukkal a külföldi tanulókat is. Sok volt a külföldi és sok a fiatal, sőt csak a fiatalok vonultak, dolgozókat nem is lehetett látni. Mindebből látható, hogy a túlmunka vállalása, ami egyébként is önkéntes és több pénz keresésére ad lehetőséget, nem a tüntetésen őrjöngők ügye.



Az ország karácsonyfájának felgyújtási kísérlete, a keresztényellenes jelszavak ordítozása arra mutat, hogy az ördög akar ünnepet ülni karácsony előtt. Nehogy már békésen a kis Jézus születésére való

várakozásban teljen az idő. Erre utal az indulatok szabadon engedése, a trágár kiabálás, a gyújtogatás, a borogatás; a tojás, a kő és a petárda dobálása. A füstgránát fekete Fekete-Győr András ötlete volt. Úgy tűnhet, hogy most valóban megmozdult az ország a jobboldali kormány ellen, holott néhány huligán szórakozott.





Mindez a médiának szólt: arra ment ki a játék, hogy külföld felé lehessen demonstrálni, hogy micsoda ellenállás tapasztalható itt a zsarnoki kormány ellen. Ez volt a célja a rendőrség provokálásának is. Mennyire várták, hogy a rendőrök retorziót alkalmazzanak. Hiába, egész Európában a magyar rendőrség a legbékésebb, azt is eltűrik, hogy dobálják őket, vagy zászlórudakkal üssék a sorfalat. Ha túlmegy a határon az agresszió, csupán akkor reagálnak könnygázzal, de sosem a

békés tüntetők ellen. Izgalommal várja a külföldi és a hazai ellenzéki sajtó, hogy legyen már rendőri túlkapás. Már a könnygáz jogos használatát is annak hazudják. Így aztán lehetne mondani, hogy a

zsarnok kormány retorziót alkalmaz a békés tüntetőkkel szemben.



Nálunk a rendőrség nem mer tenni semmit, mert hazánk így is jogtalanul megbélyegzett. A tüntető fiatal hőzöngők csapata pedig már a rendőrautók összetöréséig merészkedett. Egész Európában forrongások törtek ki, az ateista neoliberális baloldali gyűlöletkeltők által. Tüntetnek a jobbra húzás ellen, a bevándorlásellenes politika ellen, amit hazug módon rasszizmusnak neveznek Bécsben, és Rómában is. A bevándorlók mellett tüntetnek, a migránsok jogaiért, Ausztriában pedig a fejkendőtilalom ellen. Nálunk ezt a témát nem merik előhozni, mert tudják, hogy a lakosság túlnyomó többsége, még az Orbán-ellenesek sem támogatják a migránsinvázió beáramlását.



Az ellenzék a tüntetések élére próbál állni, főleg a Párbeszéd, a Momentum, az MSZP és a DK, de a balra tolódott Jobbik is. Egyedül a Mi Hazánk Mozgalom nézi rossz szemmel a hazaellenes tüntetést, Volner felajánlotta a Betyársereg segítségét. Látva a szűnni nem akaró randalírozást, Bayer Zsolt publicista pedig a Békemenet nyugodt erejét látja időszerűnek.



Miközben látszat szerint a dolgozó népért tüntetnek, az emberek nyolcvan százaléka elítéli a csürhe vandál tempójú tüntetését. S akkor eljött advent harmadik vasárnapja, amikor is stratégiaváltás történt.



Megakarták cáfolni a „kereszténygyűlölő” és „anarchista csürhe” vádat, így mindent elkövettek, hogy az ellenkezőjét bizonyítsák. Már szerda óta folyt a randalírozás, amikor vasárnap délutánra cserélődött a műsor. Kora délutánra hirdették meg a gyülekezést és már akkor feltűnt, hogy korosztályváltás is történt. Megjelentek az idősek is, és csendben, nyugodtan elkezdtek sétálni a Hősök teréről a Kossuth térre, ahol az eddigiektől eltérően felszólalók várták őket. Útközben felhangzott egypár durva skandálás, de szinte azonnal elhalt minden esetben. Volt, aki házilag barkácsolt dobbal, síppal, nádi hegedűvel kísérte, de nem sok sikerrel. Az egyik fiatalember már alig bírta ki ezt az agresszivitásnélküli menetelést. Azt mondta: „Valaki csináljon már valamit! Nagyon frusztrál ez a nyugalom.” A barátja így csitította: „Lehet, későbbre tartogatják az erőt. Sok az idős!” .



A Fidesz kiadott egy közleményt, amelyben arra kérték az ellenzéki pártokat, hogy ne provokálják a rendőröket. De inkább erősebb volt a vádak cáfolásának akarata, így rendbontás nélkül érkezett meg a főként uniós zászlót lobogtató tömeg a helyszínre. Amiket a táblákra írtak, az sokszor nem tűrt nyomdafestéket, ezek kormánygyűlöletet tükröztek. Az egyiken ezz állt: „Végezzünk a Fidesz keresztény kultúrájával!”. A Kossuth téren viszont kellemes zene fogadta őket, mondhatnám úgy is, hogy csápolni kezdtek. Egy arra sétáló külföldi azt mondta, „Jó a buli!”Az előző napokban azonban nagyon sok rendőr sérült meg.

A Ligetvédők egyik aktivistája, Komáromi Gergely vezényelte le a békéssé vált tüntetést. Az orbánfóbiás fiatalember 56-os zászlót lengetett. Ezzel azt próbálta szimbolizálni, hogy ugyanolyan szabadságharcot vívnak, mint közel hatvan évvel ezelőtt. Fellépett a színpadra a vegyipari szakszervezeti elnök, a rabszolgatörvénynek nevezett önként vállalt túlmunka törvény ellen emelte fel a szavát. Már ez önmagában stratégiaváltás, mert eddig nem ez állt középpontban.



Őt követte egy volt bíró, aki a közigazgatási különbíróság és az idegen szívű EU-s ügyészség ügyében szólalt fel. Ezután az ellenzéki politikusok blokkja következett; az „asszonykórus”, ahogy a tüntetést

közvetítő Pesti Srácok riportere szellemesen nevezte. A Mikulás ruhába öltözött Bangóné, Szabó Tímea, aki most is meglengette sípját, felidézve „bátor tettét” a Parlamentben, amikor szembe fütyülte Orbán Viktort. Fellépett még a DK-s Vadai Ágnes, Szél Bernadett és szégyenszemre a Jobbikos Varga-Damm Andrea is, aki korpa közé keveredett. Persze nem véletlenül, hiszen a Jobbik már leplezetlenül ahhoz a baloldalhoz kapcsolódott, akik „az Auróra cirkálót várták, hogy harcra induljon a proletár sereg" - ahogy azt a riporter is megjegyezte.



Fotó: Varju László DK-s képviselő, Bangóné Borbély Ildikó és Harangozó Tamás szocialista képviselők, valamint Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője (b-j) sípot fúj az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. december 10-én. Hangos sípszóval és bekiabálásokkal zavarta ülést az ellenzék, miután csomagban szavaztak a képviselők a napirendhez benyújtott 2925 módosító javaslatról. (MTI/Máthé Zoltán)



De ettől még nagyobb szégyen, hogy az ellenzéki politikusok blokkjában szerepelt Beer Miklós püspök üzenete, amit a KDNP-ből kiugrott Lukácsi Katalin olvasott fel. Ezzel megoldottnak gondolták

a keresztény szálat, mert ők bizony nem kereszténygyűlölők, ahogy a jobboldali sajtó állítja.



Jöttek még a diákok, akik a dolgozókkal együtt akartak egy platformot képviselni, a szolidaritás nevében. Amikor a civil előadók léptek színpadra, akkor vált világossá, hogy ők szervezték a szerda estétől hajnalig elhúzódó az agresszív megmozdulásokat. A Hősök teréről menetelő tömegben egy fiatalember megjegyezte a napok óta tartó dzsembori „sikere” kapcsán: „Jól van szervezve. A Gyuri bácsi?”.



A civil aktivista más hangnemet ütött meg, mint az előtte szólók, akik a békét hangsúlyozták. Azt mondta: „akkor érünk el valamit, ha hangosak és dühösek vagyunk", és búcsúzóul meggyújtott egy füstbombát.



Az éjszaka a békére való felszólítások ellenére mégis az atrocitásokról szólt. Számos ellenzéki képviselő az MTVA székház elé vonult követeléseikkel, ahol inzultálták a rendőrsorfalat, s újból dobálások

kezdődtek, végül a rendőrség kénytelen volt könnygázt bevetni.



Miközben az utcán pár ezres tömeg gyűlölködik, az ország készül a karácsony meghitt ünnepére. Épül a kis Jézus barlangja, és a jászol. Készülnek az ajándékok, sül a karácsonyi mézes sütemény és bejgli, fő az étel a szegények számára, az adományvonalak égnek, gyűlik a pénz a rászorulók megsegítésére. Mégiscsak „Örvendjetek az Úrban szüntelen. Ismét mondom, örvendjetek!”

Borítófotó: Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke beszédet mond az Országház előtti Kossuth Lajos téren tartott kormányellenes tüntetésen 2018. december 14-én. (MTI/Mónus Márton)