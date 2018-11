A világ nyugati felén olyan erősen pörög a transzgender lobbi, hogy veszélyeinek már a gyerekek is ki vannak téve, ám ez most új szinten lépett: az Egyesült Államokban már az sem számít, ha a fiúnak született gyermek fiú szeretne maradni, majd azt terapeuták és a transzgender propaganda által agymosott szülő eldönti.

Az amerikai közvéleményt lázban tartja az az eset, amelyben egy Texasban élő hatéves kisfiú igazi gender rémálomba került akaratán kívül. James elvált szülők gyermeke, a szülők kapcsolatának megszűnését pedig a gender-lobbi tette tönkre.



A gyermek édesanyja mindenképpen lányként akarta nevelni a fiát, lányos ruhákba öltöztette, és új nevet is adott számára, Lunának keresztelte. Az apja – érthetetlen okokból – felajánlotta a nőnek, hogy a fiú (egy hat éves kissrác!) döntse el, hogy mi akar lenni.



James pedig úgy döntött, ahogy Isten és a biológia: fiú ruhákat szeretett volna hordani, fiús játékokat akart játszani, de az anyja nem nyugodott bele a saját gyermekének döntésébe, az „orvostudományhoz” fordult segítségért.



Az anya nemi diszfóriát vélt felfedezni fiánál, ami egy „divatos” kifejezése a nemi identitászavarnak. Orvoshoz vitte, aki megállapította, hogy Jamesnek nincs kétsége afelől, hogy fiúnak született és fiúként szeretne élni.



A gyermek édesanyjának viselkedése azonban súlyos károkat okozott a fiúban. A cikkek szerint az apja otthonában a James névre hallgat, fiús játékokat játszik és kockás inget hord, sőt, ha az anyja nincs a közelben, akkor is biológiai neme szerint viselkedik. Egyedül az anyja jelenlétében hordja a lányruhákat a teljesen megzavarodott gyermek.



A transzgender lobbi azonban fegyverként használja fel a kisfiút. Az apát természetesen „elmaradottnak tartják” a haladók, s mindenképpen arra bíztatják az anyát, hogy járassa terápiára a gyermekét, aki fogadja el, hogy lány, akkor is, ha ő fiúnak érzi magát. Az ilyen jellegű transzgender terápiák igen költségesek – az anya persze a volt férje által fizetett gyerektartási díjból fizette és fizetné ezeket a kétes kimenetelű kezeléseket.



Ha a transzgender lobbinak sikerül elérnie a célját, azaz Jamest anyja segítségével alávetni a nemi diszfória kezelésnek (értsd: hormonokkal, műtéttel és viselkedésterápiával lánnyá változtatni a fiút), akkor az óriási károkat okozhat a most még kisfiú életében.

Többen is úgy vélik, hogy ezek nem tudományos terápiák, hanem manipulatív beavatkozások, amik később személyiségtorzuláshoz vezethetnek. Ez különösen igaz Jamesre, aki önszántából sosem öltözik lánynak, nem viselkedik lányként, csak ha az anyjával van – valószínűleg félelemből.



Egy weboldal is létrejött már azért, hogy segítsen Jeffnek, az apukának fiát megvédeni a trasnszgender lobbitól, amit már nem csak a keresztény értékek, a biológiai törvényszerűségek, hanem az adott ember akarata sem érdekli.