Kijev rendkívül virulens retorikával bírálja Budapestet, és azt sugallja, hogy szeparatisták a kárpátaljai magyarok. Az oroszok mellett most mi vagyunk a legfőbb bűnbakok, de Klimkin külügyminiszter szerint más nemzetek is veszélyeztetik a hazáját, hiszen kockázatos térségeknek nevezte a románok, a bolgárok vagy a ruszinok által lakott vidékeket is.