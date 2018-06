Becslések szerint a labdarúgó-világbajnokságra összesen 10 milliárd dollárt meghaladó kárértékre kötöttek biztosítást. A terrortámadások veszélye miatt a díjak körülbelül 10 százalékkal magasabbak, mint a 2014-es vébén voltak. A nagy sportesemények idején a stadionok tulajdonosai, a jegyárusító ügynökségek, a vendéglátó helyek, a tévétársaságok, valamint a játékosok számítanak a biztosítók legnagyobb ügyfeleinek. A káresemények a legkülönbözőbbek lehetnek: sérülés, emberrablás, az esemény törlése, kibertámadások.

A biztosítókat ugyanakkor némi megnyugvással tölti el az, hogy 2014-ben gond nélkül lebonyolították Szocsiban a téli olimpiát. “A legnagyobb kockázatot a terror és egy esetleges fegyveres konliktus, háború képviseli, illetve ennek nyomán az, ha törlik az eseményt, vagy egy mérkőzést az egyik stadionból egy másikba visznek át” - nyilatkozta az Integro biztosításközvetítő cég sporttal kapcsolatos biztosításokért felelős vezetője.

A szíriai háború során Moszkva támogatta Aszad elnököt az Iszlám Állam és más lázadó csoportokkal szemben. A Kreml belháborút is folytat a csecsenek ellen. Így megnő annak a veszélye, hogy muzulmán szélsőségesek megzavarják a rendezvénysorozatot, ezért a biztosítók a brazil vébénél magasabbra emelték díjaikat.

Michael Furtschegger, az Allianz szórakoztatóipari biztosításokért felelős vezetője szerint a díjak emelését a huliganizmus megnövekedett kockázata is indokolja. Furtschegger úgy véli, hogy az idei minden idők legdrágábban biztosított labdarúgó eseménye lesz. Hozzátette azt is, hogy a 10 százalékos díjemelés még visszafogottnak is számít, részbena Szocsiban rendezett olimpia zökkenőmentessége, részben pedig a biztosítók közötti verseny miatt.

Az eseménysorozatot összesen 20 stadionban rendezik meg, az ezekben esetlegesen keletkező fizikai károkra egymilliárd dollár értékben kötöttek biztosítást. További 250 millió dollár a terror-károkra, 100 millió pedig az úgynevezett “active shooter” károkra köttetett. Ez utóbbiba a gépjárművel, vagy késekkel elkövetett támadások tartoznak.

Az orosz hatóságok több ezer biztonsági emberrel, rendőrrel biztosítják a helyszíneket, szoros gyűrűt vonva azok köré. Így a szakértők szerint így egy esetleges terrortámadás inkább a stadionokon kívüli területet célozza. Ennek alapján volt olyan biztosító, amely nem is vállalta, hogy repülőtereket, vasútállomásokat, vagy a metróhálózatot is biztosítsa.

A vendéglátó ipar körülbelül 500 millió dollár értékben kötött biztosítást a meccsek törlése esetére. A jegyértékesítők az internetes támadások ellen biztosították be magukat, míg a klubcsapatok arra az esetre, ha valamelyik sztárjátékosuk megsérül a nemzeti tizenegyben. A FIFA erre a célra 134 millió dollárt különített el. A Lloyd’s biztosítótársaság szerint a csatárok lábára átlagosan 25 millió dolláros biztosításokat kötöttek.