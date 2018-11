Európa két legbefolyásosabb országának vezetői gyűltek össze Franciaországban, hogy fejet hajtsanak az áldozatok előtt. Az Iszlám Állam harcosai vállalták magukra a merényleteket, de Shadiq Khan szerint hozzátartozik a nagyvárosi élethez a terrorizmus. Párizs meg elég nagy város, ugye.



Persze a késelések fővárosának első embere rögtön szolidaritásáról biztosította a franciákat, úgy tűnik, hogy a bevándorláspárti erők politikusainak kedvenc szavajárása lett ez az amúgy szép szó. Saját eszmeiségükkel töltötték fel a kifejezést, ma már nincs értéke és súlya a szolidaritás szónak nyugaton.



A megemlékezéseken az áldozatok neveit olvasták el, ám Emmanuel Macron, Franciaország első embere nem érezte úgy, hogy részt kéne vennie a tiszteletadáson. Szavai szerint nem szeretne a „folyamatos megemlékezésekbe temetkezni”. Végül is, félmeztelen színesbőrű fiatalokkal pózolni sokkal fontosabb.



Mint ismert, három éve párizsi merényletek estéjén három, testén robbanóövet viselő terrorista hatolt be a Bataclan szórakozóhelyre, ahol az Eagles Of Death Metal zenekar adott koncertet. A merénylők azonnal tüzet nyitottak, és kilencven embert megöltek. A támadással egy időben a Stade de France nemzeti stadionnál és belvárosi kávéházak teraszain másik két terrorkommandó további negyven embert ölt meg.



Fotó: Edouard Philippe francia miniszterelnök (b2) és Anne Hidalgo párizsi polgármester a párizsi Le Carillon bár és a Le Petit Cambodge étterem előtt felavatott emléktáblánál a 130 halálos áldozatot követelő párizsi terrormerényletek harmadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen 2018. november 13-án. (MTI/EPA/Benoit Tessier)

Borítófotó: A francia díszőrség két tagja áll a párizsi Bataclan rendezvényközpont előtt felavatott emléktábla mellett a 130 halálos áldozatot követelő párizsi terrormerényletek harmadik évfordulóján 2018. november 13-án. MTI/AP/Benoit Tessier