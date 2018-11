Idén lett 145 éves Budapest, hazánk fővárosa. Igazi metropolisz, melyre méltán büszkék lehetünk, a legszebb a városban, hogy mindenki másért és másért szereti. A város sok külföldinek is otthont ad, köztük Daniel Cochrannak, egy Middlesboroughból származó fiatalembernek is, aki majdnem egy éve él itt, s ő Budapestet a szobrok miatt szereti, a szobrokon keresztül ismeri meg fővárosunkat. Munkásságát már majdnem ötezren követik a legnagyobb képmegosztó portálon , az Instagramon. Daniellel beszélgettünk Budapestről, a főváros rejtett kincseiről, s az is kiderült, miért a Vasas a kedvenc csapata a szigetországi férfinak.

- Adódik rögtön a kérdés, miért pont Budapestet választotta lakhelyéül?



- Tudja, több helyen is éltem már a világban: Angliától kezdve a Közel-Keleten át egészen Tokióig bejártam a világot, ám mégis a magyar főváros mellett döntöttem. Hogy miért? Néhányszor már jártam itt látogatóban, jó pár barátom is itt él, megfogott a város atmoszférája. Itt az élet nem olyan őrült, mint Londonban, sokkal egyszerűbb minden – ráadásul nem is olyan drága, tele van lehetőségekkel.



- Melyik lehetőséget ragadta itt meg egy „englishman”?



- Jelenleg tanárként dolgozom, üzleti angolt tanítok, valamint a mennyasszonyom is itt dolgozik, ő grafikus. Szeretem a munkámat.







- De amiért mi most leültünk beszélgetni, az nem ez, hanem a hobbija, a szoborfotózás. Már közel ötezer ember követi a munkásságát a közösségi oldalon. Miért kezdi el a számára ismeretlen embereket ábrázoló szobrokat fotózni egy külföldi? Honnan jött ez az egész?



- Úgy gondolom, ha valaki huzamosabb ideig él valahol, akkor meg kell ismernie az adott ország nyelvét, és fel kell fedeznie a várost, amelyben lakik. A nyelvet már tanulom, nem egyszerű, de már a „köszönöm szépen” az megy. (nevet). S a szobrok? Én így fedezem fel a várost. Tokióban sok a templom, ott kezdtem el a fotózást hobbiszinten. Aztán amikor Budapestre költöztem, meg akartam ismerni a történelmét, a szobrokon keresztül lehetőség van erre. Persze, tudtam egy pár dolgot az ország és a város történelméről, például az ’56-os forradalomról, de számos ismeretlen részlete van Magyarország történelmének. Ezeket a szobrokon keresztül tudom megtanulni, beszélő történelem ez. Meg nekem ez egyben egy napló is.



- De a naplót magának írja az ember, a fotóid mégis publikusak a nyilvánosság számára, és máris több mint négyezer embert érdekel, ahogy megörökíted Budapest kőbevésett csodáit. Gondoltad volna, hogy ilyen népszerű leszel a fővárosiak körében?

- Nem, abszolút nem számítottam rá. Kezdetben csak saját magam örömére fotózgattam, és jártam utána a szobrok történeteinek. Aztán pár barátom mondta, hogy ez egy remek dolog, és innen kezdett el nőni az oldalam látogatottsága. Képzelje el, a magyarok segítenek nekem ebben. Ötleteket adnak, hol vannak még szobrok, információkat küldenek az alkotások szereplőiről.







- Azt ugye tudja, hogy nem csak a magyarok segítenek Önnek, hanem Ön is nekünk? Számos olyan szobrot örökített meg, amiről a fővárosiak még csak nem is sejtették, hogy pár saroknyira áll tőlük.



- Nem, ez meglepett, komolyan? Ennek nagyon örülök. Tudja, aki itt él, az nem feltétlenül olyan frissel szemmel nézi a várost, mint egy turista. De sok kedves hozzászólást írnak a budapestiek, így érzem, hogy érdemes megörökíteni a főváros rejtett kincseit.



- Rejtett kincsek? A szobrok többsége elég jól látható helyen van, s elég nagyok is. Mire gondol?



- Például a kedvenc szobromra, a kukacra. Tudja, abból a meséből, ott a Duna partján. A Ho-Ho-Ho Horgászból, a Főkukac. Mihajlo Kodolko alkotásai a kedvenceim, a kis szobrok rejtett kincsek. Meg azok, amelyek a homlokzatok falát ékesítik. De a Columbo szobrot is nagyon kedvelem, s ha jól tudom, sok magyar ember számára volt nagy kedvenc a szivarozó detektív. Az első, amit itt fényképeztem az Arthur Koestler szobor volt. Képzelje, tanultam az íróról anno az egyetemen, de nem tudtam, hogy Budapesten született, pár utcányira onnan, ahol most lakom. Budapesten rengeteg híres ember született, élt vagy alkotott, s ez zseniális. Middlesboroughban csak egy fociedzőről van szobor. (nevet)

- Ha már futball és a szobrok. A magyarok nagyon szeretik a futballt, így számos műalkotást is mintáztak nagy játékosainkról, mint Puskásról vagy Grosicsról. Látta már ezeket a műveket, és tudja, hogy ők részesei voltak a híres 6:3-as győzelemnek az angolok ellen?

-Már láttam őket, és tetszett, hogy Puskás a gyermekek körében van megörökítve. De Grosicsot és Kubalát is lefotóztam már. Kubala a kedvenc magyar csapatomban is játszott, s erre büszke vagyok!



- Van kedvenc csapata itt? Ez meglepett. Melyik az?



- A Vasas. Tudja a Vasas a munkásosztály csapata, mint otthon, Angliában a Middlesborough. Szoktam meccsre is járni, nézze, van szurkolói kártyám is!



- Szóval velem szemben ül egy angol, aki szereti a fővárosunkat, a szobrainkat, sőt még a focinkat is. Mit szeret még Budapestben, mit szeret Magyarországban?



- Szeretem, hogy a budaiak és a pestiek is büszkék a városukra, és ezt meg is akarják mutatni mindenkinek. Volt szerencsém kipróbálni a pálinkát is, a tanítványaim hozták egy ásványvizes üvegben. Finom volt, de erős. De a pörköltöt is szeretem, meg a lángost. A gyümölcslevest is ki kell még próbálnom!



- Kanyarodjunk kicsit vissza a „fővárosi szerelmeihez”, a szobrokhoz. Mi a terv a jövőre nézve? Egyre több az oldalának látogatója, nem szeretne valamit kezdeni a lehetőséggel?



- Nem is tudom, örülök, hogy egyre többen követik a munkásságomat. Talán egyszer, persze a jövő mindig kérdéses, szeretnék kiadni egy képes albumot. A menyasszonyom grafikus, ő tud ebben segíteni, s Önöktől, magyaroktól is rengeteg ötletet, tippet és információt kapok. Többen is a Madách-téri Sisi-szobrot ajánlották, el is mentem lefotózni. Rendesek a magyarok, segítőkészek.í

A cikkben szereplő felvételeket Daniel Cochran készítette