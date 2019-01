Szinte mindenki ismeri Dwayne Johnsont, vagy ahogy sokan hívják, a Sziklát. A hazafias gondolatairól is ismert színész most az úgynevezett „hópihékkel" kapcsolatban foglalmazta meg a legnagyobb problémákat.

A Daily Star amerikai lapban közölt interjújában a színész nyíltan nekiment a mai elkényeztett hópihéknek. Az Egyesült Államok egyetemi világában egy olyan generáció tanul, amely minden megszólalást támadásnak vesz, és rögtön gyűlöletbeszédet kiált, ha valaki nem ért velük egyet. Ez a magatartás bosszantotta fel a Sziklát.



„Nem kell egyetérteni valakivel arról, hogy hogyan gondolkodik, kire és miért szavaz, vagy hogy miben hisz. Nem kell egyetérteni, de el kell fogadni, erről szól a demokrácia" - üzente Johnson az amerikai egyetemek zárt világában élő fiataloknak, akik minden mögött rasszizmust és szexizmust látnak, és mindig sértve érzik magukat.



„Rengeteg nagyszerű férfi és nő küzdött a szabadságért, ezért a szabadságért. De ezek a fiatalok már csak azt keresik, hogy miért érezhetik magukat megtámadva” - utalt a hópehely-generációra a filmsztár.



Dwayne Johnson - ahogy azt a magazin is megjegyzi - akkor szólalt fel először a hiperérzékeny fiatalok ellen, amikor látta, hogy az amerikai hadsereg a hópihéknek szóló videókampányt indított, s számos humorista is kiállt a valódi szólásszabadság mellett. A filmszínész úgy gondolta, hogy ő is felemeli szavát az elkényeztetett amerikai egyetemisták buborékvilága ellen.



„Elértük azt, hogy mindenki azt csinál, amit szeretne, azzal van, akit szeretne és abban hisz amit szeretne. De ezek a sértődékeny fiatalok csak hátráltatják ezt, az igazi szabadság terjedését” - mondta a konzervatív nézeteket valló színész.



Borítókép: Youtube