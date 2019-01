Aki eddig azt hitte, hogy az ellenzéki tüntetések az önkéntes túlmunka törvényről szólnak, most végre csak rájön: az ellenzék, köztük a magukat divatosan XXI-ik századi pártnak titulálók is, nem akarnak mást, mint destabilizálni az államot, a hatalmat nem legitim módon megdönteni.



Ehhez Alinsky és Popovics receptjei adottak, amit szívesen is alkalmaznak az ellenzéki képviselők és az a maroknyi tüntető, akiket tévesen, de szeretnek a néppel azonosítani a balliberális és jobbikos politikusok. Rendvédelmi szervek provokálása, gyújtogatás és a nemzetközi sajtó szimpátiájának elnyerése; ilyen, és ehhez hasonló trükköket vetnek be a részben Soros pénzelte ellenzék tagjai.



Berg Dániel az azonnali.hu-n megjelent írásában kifejtette, hogy itt bizony radikálisabb eszközökre van szükség, mint a parlamenti munka. A füstgyertyát rendőrökre dobáló Fekete-Győr András politikai gittegyletéhez tartozó Berg úgy véli, hogy radikálisabb eszközökre lesz szükség a kormányváltáshoz. Az ifjú politikusnak ajánljuk figyelmébe, hogy egy esetleges kormányváltáshoz előbb a törvényhozásba illene bejutnia a Momentumnak.



Berg megemlíti, hogy sok a jó nemzetközi példa, többek között az arab tavasz is. Nézzük csak meg azonban a számokat, s hogy mit is gondol követendőnek a momentumos: csak Líbiában közel harmincezren vesztették életüket, Szíriában több, mint százhatvanezren, valamint Egyiptomban is ötezerhez közelített a halálos áldozatok száma, s akkor még a többi országról nem is beszéltünk. 2014 augusztusáig majdnem kétszázezren haltak meg az arab országokban.



Az arab tavasz során rengeteg nő és gyermek is meghalt, de Berg szerint jó példa lehet Magyarország számára az állam szétverése. Tipikus ellenzéki magatartás, ha már építeni nem tud (közösséget, szavazótábort), akkor rombol (értékeket, karácsonyfát, államot).



A szélsőbaloldali politikai jelképekkel operáló OTPOR! mozgalom is nagy kedvence a Momentum elnökségi tagjának, őket is követendő példaként említi meg Berg. A délszláv ország radikális szervezetének alapítótagjai között található az a Srda Popovic, aki államdöntő kézikönyveket ír. Emlékezetes: a szerb forradalomelőkészítőt tartott a magyar fővárosban ellenzéki politusoknak.



Srda Popovic pedig Soros György kipróbált embere. A milliárdos szervezetei többször is nagyobb összegekkel támogattál a szerb forradalmárt és szervezetét. Így volt a csoportnak pénze plakátolni és politikai hirdetéseket fizetni.



A törpepárt politikusa tehát radikálisabb eszközökhöz nyúlna és követendő példának tekinti a több százezer halálos áldozattal járó, egész országokat tönkretevő arab tavaszt. Ma már tudjuk, az arab tavasz polgárháborúk sorozatává vált. S még ők beszélnek demokráciáról.

Borítófotó: Berg Dániel elnökségi tag, Momentum Mozgalom (MTI Fotó: Mohai Balázs)