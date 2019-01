Nemrég fogadták el New York államban az abortuszt liberalizáló törvényt. A dolog nem csak etikai, hanem jogi szempontból is aggályos: nem minősül emberölésnek, ha valaki egy magzat pusztulását okozza. A törvényt annyira hanyag módon fogalmazták meg, hogy akár úgy is lehet értelmezni: ha egy terhes nőt megtámadnak, és a magzat belehal a támadásba, az már nem minősül emberölésnek. Ráadásul eztán nem csak orvosok dönthetnek az abortusz szükségességéről, és nem csak ők végezhetik el. Elég, ha valaki orvosi képesítéssel nem rendelkező egészségügyi dolgozó. Ez teret nyithat a sarlatánoknak és az áltudományokból élőknek is.



A még meg nem született, de már egészen kifejlett gyermekeket is meg lehet ölni immár törvényesen. New York államban eddig huszonnégy héten belül lehetett csak abortuszt végezni.



A törvény elfogadását hivatalos weboldalán ünnepelte a NYCLU is. Az egyesület a saját sikereként és a progresszió diadalaként ünnepelte a magzatok megölésének megkönnyítését. Oldalukon leírják, hogy már több éve kérték az állam törvényhozását, hogy fogadják el a törvényt, s ez most sikerült is. Erre azért most lett lehetőségük, mert a novemberi félidős választások után többségbe kerültek a demokraták New York állam jogalkotói grémiumában.



Magyarán, a NYCLU maga vallotta be, hogy rendszeresen nyomást gyakoroltak a törvényhozókra, ám amíg a konzervatív republikánusok voltak többségben, addig esélyük sem volt erre. A NYCLU azért is érdekes, mert ez az egyik regionális szervezete az American Civil Liberties Unionnak (ACLU), mely nem mástól kapja a támogatást, mint Soros György legkedvesebb szervezetétől, a Nyílt Társadalom Alapítványtól.



A Soros György által támogatott civil szervezet egyik regionális csoportja azért lobbizott, hogy a magzati élet elvétele ne legyen büntethető, valamint hogy akár a terhesség előtt két héttel is lehessen abortálni egy még meg nem született gyermeket.



Nem ez az első eset, hogy Soros Istent játszik, és az emberi élet csodája ellen száll síkra: a Planned Parenthood (Tervezett Szülőség) nevű amerikai szervezetet is dollármilliókkal támogatta. A Planned Parenthood abortusz klinikái viszont már több botrányba is keveredtek, az abortált magzatok szerveit adták el különböző multiknak kísérletekre.

