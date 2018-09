Judith Sargentini, az Európai Zöldek képviselője állította össze azt a dokumentumot, amely a Tavares-jelentéshez hasonlóan mellőzi a tényszerűséget, ehelyett valósággal hemzseg a politikai indíttatású megállapításoktól. A jobb szó híján fércműnek nevezhető jelentés nem szakmai, hanem politikai alapon kritizálja a magyar kormány munkáját, meglehetősen egyoldalúan, balliberális paneleket puffogtatva.

Sargentini 2009 óta EP-képviselő és soha nem titkolta elkötelezettségét a Soros-féle nyílt társadalom irányában. A képviselőasszony neve is szerepel azon a kiszivárgott dokumentumon, mely Soros György által „megbízhatónak” tartott EP-képviselőket listázza. A listán szerepel továbbá Martin Schulz és Guy Verhofstadt, de magyar nevek is megjelennek, mint például Niedermüller Péter (DK) és Meszerics Tamás (LMP). A Soros-frakció az elmúlt években többször is támadta Magyarországot, Niedermüller Péter például már többször is szorgalmazta Magyarország megbüntetését Brüsszelben, nem kérdéses, hogy a Sargentini-jelentés kapcsán is a magyar emberek ellen foglal majd állást.

Az egyébként diplomával sem rendelkező Sargentini Rui Tavares portugál EP-képviselő nyomdokaiba lépett a jelentés összeállításával. A helyzet azonban picit más, mint Tavares idején. 2013 óta a Fidesz-KDNP két országgyűlési választást is megnyert, méghozzá kétharmados többséggel, amit talán illene figyelembe venni. Sargentinit azonban nem a magyar emberek véleménye, hiszen magyarországi látogatása során csak a Soros-szervezetekkel és a hírhedten kormányellenes RTL Klubbal vette fel a kapcsolatot.

A sorosista Sargentini nyíltan a demokratikusan megválasztott magyar kormánnyal szemben fogalmazta meg magát, nem titkolt célja, hogy megbuktassa az Orbán-kormányt. De ahogy 2013-ban, úgy ma is joggal bízhatunk benne, hogy Orbán Viktor a Tavares-jelentés vitájához hasonlóan a Sargentini-jelentés megállapításait is tételesen meg fogja cáfolni, hatékonyan tudja képviselni a magyar érdekeket és megjeleníteni a magyar emberek véleményét.

