Az Európai Parlament kedden tárgyalta a Sargentini-jelentés néven elhíresült politikai vádirat ügyét. Orbán Viktor miniszterelnök, korábban jelezte, hogy szeretne személyesen részt venni a vitán, de idejét példátlan mértékben korlátozták. A jogi szempontból értelmezhetetlen állításokat felsorakoztató dokumentum a Magyarország elleni lejáratóhadjárat újabb állomása, mellyel alá akarják ásni a magyar emberek akaratát, akik április 8-án újra kétharmados többséget biztosítottak a Fidesz-KDNP szövetségnek.

Politikai lejáratóhadjárat hazánk ellen

A Magyarországot leginkább támadó EP-képviselők, akik közül nem egy vett részt a jelentés megírásában, mind szerepelnek Soros György megbízható EP-képviselőit felvonultató listán. Innen nézve nem meglepő, hogy a képviselők felhozták többek között a CEU és a Soros-szervezetekkel szembeni fellépést, de javarészt a hazai ellenzék által puffogtatott panelekkel dolgoztak. A nyilvánvalóan politikai okokból készült dokumentum mellett érvelők fütyülnek a magyar emberek akaratára.

A jelentésben szereplő számos hazugság alapján akarják elítélni Magyarországot, mindezt a jogállamiság és demokrácia védelmének álcája mögé rejtve. A Soros György által felvázolt nyílt tárdadalom eszméjét szem előtt tartó bevándorláspárti politikusok nem értenek egyet a magyar kormány bevándorláspolitikájával és minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek, hogy megváltoztassák azt. A magyar emberek 2015 óta számos alkalommal nyilvánították ki akaratukat, miszerint nem akarnak bevándorlóországban élni, de ezt sem a demokráciát féltő Brüsszel, sem a hazai ellenzék nem hajlandó elfogadni.

Az eljárás koncepciós jellegét a magyar kormányfő felszólalási idejének kurtítása mellett erősíti, hogy a szerdai szavazás alkalmával a tartózkodó szavazatokat nem veszik figyelembe. Ez a brüsszeli bürokraták utolsó rúgása, mielőtt jövő májusban szembesülniük kell az európai polgárok véleményével.

Orbán: Azok vádaskodnak, akik nem harcoltak a demokráciáért, hanem örökölték azt

Orbán Viktor felszólalásában visszautasította a Magyarországot ért rágalmakat és kijelentette, hogy a véleménykülönbségeket nem egy ország kirekesztésével, hanem józan párbeszéddel lehet megoldani. Brüsszel nem tartja tiszteletben a magyar emberek akaratát, ehelyett koncepciós eljárással akarják kirekeszteni Magyarországot az európai ügyekben való részvételből.

A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy azok az európai politikusok, akik most a magyar embereket vádolják, nem harcoltak meg a demokráciáért, hanem megörökölték azt. A magyarok negyven év kommunista elnyomás után is képesek voltak megteremteni a demokratikus Magyarországot és ezt az európai döntéshozóknak is figyelembe kell vennie. A miniszterelnök hozzátette: jövő májusban az emberek visszahozhatják a demokráciát az Európai Parlamentbe is.

A vita végén az előzetes hírekkel ellentétben a kormányfő röviden reagálhatott az elhangzott rágalmakra. Orbán Viktor kijelentette, hogy antiszemitizmus (a jelentés állításaival ellentétben) nem Magyarországon, hanem Brüsszelben van, hiszen a migránsokkal együtt az antiszemitizmus is megérkezik Európába.

Az ellenzék képviselői újra a magyar emberek ellen fordultak

A balliberális ellenzéki pártok korábbi gyakorlatukhoz hűen újra szembemennek a magyar emberek érdekeivel és akaratával. A parlamentbe is csak éppenhogy bejutott MSZP, a támogatottság nélküli Párbeszéd és a gyurcsányista DK már korábban jelezte, hogy Magyarország ellen fog szavazni szerdán.

