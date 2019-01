A Soros György propagandaportáljaként is ismert 444 már az M6-os autópálya meghosszabbításában is haszontalan költekezést lát, ugyanis szerintük az autópálya a „semmibe vezet”.

Már megszokhattuk, hogy a balliberális média semminek sem tud örülni, de mivel már ők sem tudják eltagadni, hogy Magyarország igenis a fejlődés útját járja, ezért más úton igyekeznek belekötni a kormány munkájába. A szokásos köpködés célpontja most éppen az M6-os autópálya lett, mely a „semmibe vezet”.

Nos, abban a „semmiben”, amit a Soros-blog emleget, ott van (a teljesség igénye nélkül) Dunaújváros, Paks, Szekszárd és Pécs is. Persze tudjuk, hogy a 444-es srácok már akkor is szédülnek, ha el kell hagyniuk a körutat, de attól a szerkesztőségtől, melyben a 2017-es év legjobb, Gőbölyös Soma-díjas oknyomozó újságírója dolgozik, azért elvárható lenne, hogy kioknyomozza, merre is vezet az M6-os.

Hogy a 444 csak fel kíván zárkózni a balliberális értelmiséghez, akik szerint, mint tudjuk, nincs élet a körúton túl vagy pedig ugyanolyan hiányos a földrajztudásuk, mint indexes kollégáiknak (akik szerint Portugália nem Európa), azt már döntse el a Kedves Olvasó.

Borítófotó: Figyelő montázs