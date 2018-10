A New York Times-ban megjelent véleménycikk szerint, melynek szerzője Soros Alex, Soros György fia és örököse, Magyarországon antiszemita kampány zajlik apja ellen, ennek is köszönhetően kapott apja levélbombát. A Trump elnököt is ostorozó véleménycikk megmutatja, hogy Alex szép lassan átveszi apja szerepét és terjeszti a Nyílt Társadalom eszméjét.