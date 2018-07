A hír hallatán megingathatatlanná erősödött bennem a meggyőződés: ez a világ nem megérett a pusztulásra, már elpusztult, csak nem vesszük észre. Mindenesetre azok agysejtjeinek zöme, akik kiókumlálták, hogy kevesebb csinos nőt kell eztán szerepeltetni a focimeccs-közvetítéseken, kipusztulhatott, akár a dinoszauruszok, s agyuk látványa kísérteties hasonlóságot mutathat bármely, használattól fényesre kopott billiárdgolyóval. Történt, hogy a FIFA diverzitásért, azaz sokszínűségért felelős embere (mert fizetnek ám ilyet is, gondolom nem eritreai átlagbérrel megegyező összegben) megállapította: már nem a rasszizmus, hanem a szexizmus okozza a legnagyobb gubancot a futball háza táján.

Örömmel jelenthetjük: a rasszizmussal egyszer, s mindenkorra leszámoltak. Az, hogy a Liverpool és a Roma szurkolói, nemes egyszerűséggel, kalapáccsal zsebükben mennek szurkolni, s ha már ott a szerszám, be is verik az ellendrukkerek fejét; az hogy szicíliai rangadókon rendőrök és szurkolók egyaránt haltak már meg; az hogy Hollandiában házi készítésű bombát dobnak egymásra az ellentábor labdarúgást szerető nézői, hogy a Feyenrod drukkerek különös kegyetlenséggel megölték az Ajax vezérszurkolóját; az hogy Oroszországban a meccsek előtt, vagy után, pontos szabályok szerint vívnak tömegverekedést a sportbarátok, nem szép dolog. Na de, hogy a félnótás operatőrök szép nőket választanak vágóképeik alanyául, az a marha rendező meg még be is vágja, az egyenesen a antirasszizmus utáni második legszentebb értéket, a sokszínűséget tiporja sárba.

Persze, betiltani a szépség mutogatását nem illenék, mert hát, kirekesztés lenne, de majd összeütnek valami frankó képletet, ami alapján lehet mutogatni csúnyát, szépet, kopaszt, szakállast, szőkét, barnát, feketét, fehéret, sárgát, gyereket, transzszexuálist, aszexuálist, homoszexuálist, özvegyet, elváltat, tetováltat, szeplőst... A szép hölgyek legföljebb úgy tesznek, majd mint a Brian életében a kövezni vágyók: álszakállt öltenek.

Fotók: Horvát szurkolók az oroszországi labdarúgó-világbajnokság Horvátország - Anglia elődöntője előtt Moszkvában 2018. július 11-én.