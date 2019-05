Éder Tamás hozzátette, Kína az afrikai sertéspestis elterjedése miatt a sertés hús termelésének 10, 20 de akár 30 százalékát is elveszítheti. A Kínában zajló események az egész világpiacra kihatnak, ugyanis Kína rendelkezik a világ sertés állományának a felével, valamint Kína a világ legnagyobb sertéshús előállítója és fogyasztója is.



Éder Tamás szerint ha Kína a betegség miatti termeléskiesés ellenére fenn akarja tartani a fogyasztás mértékét, akkor a kialakult helyzetre kétféleképpen reagálhat: jelentős mennyiségű sertéshúst enged be az országba a korábbinál olcsóbb áron, illetve, nagyobb hangsúlyt helyez a helyettesítő fehérjékre, például a baromfihúsra. Mindezek következménye, hogy jelentős élő állat áremelkedés megy végbe a világon, ezért Magyarországon is számolni kell azzal, hogy az élő állat árának emelkedését a húsok és húskészítmények fogyasztói áremelkedése követi majd.



A Magyarországon várható áremelkedés mértékéről a szakember konkrét számot nem mondott, ugyanakkor közölte, hogy a húsok és húskészítményeknél az élő állat ára, illetve az ágazatban foglalkoztatottak munkabérének alakulása jelenti a legfőbb költségtényezőt. Magyarországon idén már az első három hónapban 40 százalékkal emelkedett az élő sertés ára, a munkabérek pedig több mint 10 százalékkal növekedtek. Mindezek együttes hatása pedig jelentős fogyasztói-áremelkedést idéz elő a közeljövőben, amely a sertéshúsból és a baromfihúsból készült termékeket is érinti majd - ismertette a NAK alelnöke.



Éder Tamás (Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium)