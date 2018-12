Dákoromán kontinuitás

A románok körében rendkívül népszerű elmélet szerint a románok ősei Traianus római császár légióival érkeztek Erdély területére, s a mai románok az ő leszármazottaik. Ezzel az elmélettel azt akarják alátámasztani, hogy ők már jóval a magyar honfoglalók előtt Erdélyben éltek, s így joguk van igényt formálni Erdélyre. Az elméletet csak román nacionalista „kutatók” osztják.

Románia címere

Egy ilyen „nagy múlttal rendelkező” népnek az évszázadok alatt nyilván kialakult a saját nemzeti jelképrendszere. Épp ezért Románia címere többszáz éves múltra tekint vissza… Ja, mégse. Románia címerét egy erdélyi magyar heraldikus készítette el az első világháború után I. Ferdinánd román király kérésére.

Románia zászlaja

Talán kevésbé ismert, de nem Románia az egyetlen ország a világon, melynek a kék-sárga-piros színű a trikolórja. Csád zászlaja egy az egyben megegyezik az 1990 óta használt román nemzeti lobogóval, sőt, Csád hamarabb használta a trikolórt, mint Románia.

Nagy-Románia

A legelvakultabb román nacionalisták őszintén hisznek abban, hogy Románia a Tiszától a Dnyeszterig tart. A Havasalföld és Moldva egyesüléséből létrejött állam szépen kiterjesztette saját határait Besszarábiára, Erdélyre, a Partiumra, Dobrudzsára, Bukovinára és a Bánságra is – legalábbis képzeletükben.

„Románia egységes nemzetállam”

A románok már 1920 óta folyamatosan azzal foglalkoznak, hogy minél inkább elrománosítsák Erdélyt. Az ehhez szükséges betelepítéseket, emlékművek rombolását/kicserélését/hamisítását vagy a helységnevek magyar változatának eltüntetését is végrehajtják. Saját alkotmányukba is belefoglalták, hogy Románia egységes nemzetállam, de mindez nem változtat az erdélyi magyarság létén, sőt az sem, hogy a székelyeket románoknak állítják be, akik „elfelejtették” nyelvüket.