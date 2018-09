Az elmúlt pár évben a Boston Dynamics valóságos internet szenzációvá vált. A Youtube videóik melyekben ember- és kutyaszerű gépeik sétálnak, lépcsőznek, futnak, vagy épp dobozokra ugrálnak villámgyorsan bejárták a netet. Van olyan videójuk, ami már a 30 millió megtekintésen is túl van.

A jelenségben persze semmi meglepő nincs: a fejlesztéseik roppant látványosak. Az erdő göröngyös talaján sétáló robotjuk mintha a sci-fi írók elképzeléseit ültetné át a valóságba.

Kérdés: mindez mennyire pénzzé tehető? Mennyi forgalmat termel a Boston Dyanmics? Nos, a helyzet az, hogy jószerivel semmit. Utolsó nagy dobásuk, ami üzletileg is életképes volt még 2012-ben készült el: ez volt az LS3. Egy olyan kutyaszerű gép, amely 180 kilogramm felszerelést tudott szállítani, és ha megbotlott vissza tudta szerezni az egyensúlyát. A gépet az amerikai hadsereg használta. Vagy legalább megpróbálkozott vele. A projekt végül kudarcba fulladt: a gép túl hangos volt, ráadásul, ha elromlott nehéz volt megszerelni.

Maga a cég közben több kézen is átfutott: először a Google, majd a tavalyi évben a japán Softbank vette meg őket. Mostanság afféle sajátos kutatási laborként működnek, amelynek rövid távon elnézik, ha nem termel nyereséget, de a fejlesztéseiktől több éves távlatban bombaüzletet várnak. Ez utóbbi elvárásoknak azonban nem könnyű megfelelni, pláne úgy, hogy a gépeik egyelőre sokkal mutatósabbak, mint amennyire hasznosak. A Youtube videókból ez nem derül ki, de a gépeik nem önmaguktól mennek. Mindegyiket távirányítással mozgatják és az ismeretlen talajon bizony könnyen orra buknak. A helyzet az, hogy minden ellenkező jel ellenére az önmagukat irányító, sétáló robotokra még sokat kell várni.

Most a Boston Dynamics főleg a SpotMini nevű kutyaszerű gépükből szeretne pénzt csinálni, amely jövőre kerül forgalomba. A reményeik szerint a cipekedésre is használható gépet például építő vállalatok fogják megvenni. A probléma az, hogy maguk a fejlesztők is láthatóan nehezen tudnak érvelni a találmányuk mellett: mert azon kívül, hogy jól néznek ki és futurisztikusak egyébként túl nagy szükség nincs rájuk. Bár biztosat nem tudni a várakozások szerint majdnem annyiba kerülnek majd, mint egy kocsi. Ennyiért aligha fognak kapkodni egy kutyaméretű hordárért a vállalatok. A napokban az alapító Marc Raibert azt nyilatkozta, hogy az is lehet: újra visszatérnek a katonai fejlesztésekhez. Akárhogyis: nagyon úgy tűnik, hogyha pénztermelésről van szó, a társaságnál egyelőre a sötétben tapogatóznak.

Borítófotó: technokrata.hu