Ebben az évben eddig 127 ember lett gyilkosság áldozata az angol fővárosban, számos esetben késelés történt. Mindez nem aggasztja London muszlim származású polgármesterét, Shadiq Khant, meglátása szerint ez egy közegészségügyi probléma, s akként is kell kezelni. Ennél abszurdabb már csak az volna, ha a megfázásra állítaná rá a hatóságokat.

A MET Police (ez a londoni városi rendőrség) vezetője, Cressida Dick egy rádióinterjúban ismertette a kegyetlen számokat: Londonban jelenleg 180 jól felfegyverzett bűnbanda garázdálkodik, s a rendőrtiszt azt is hozzátette: a rendőrség egyedül nem képes elejét venni a romló közbiztonságnak.





A MET Police által veszélyesnek vélt városrészek

A bandatagok nem egy esetben gépfegyverrel is rendelkeznek, de többségük kést használ az erőszakhoz, mivel jóval egyszerűbb elrejteni és hordani is, mint egy lőfegyvert.



A londoni rendőrség egy térképen jelölte azokat a városrészeket, ahol az egymással rivalizáló bandák tartják rettegésben az ott lakókat.



Ilyen veszélyes környéknek, „csatatereknek” számít Croydon (ahol a lakosság többsége indiai származású), Dagenham (ebben a városrészben nigériai bevándorlók és leszármazottaik élnek túlnyomórészt), Enfield (nagyarányú török lakosság), Southall (pakisztáni lakosság jelentős) vagy Stratford, ahol szintén a pakisztániak a legjelentősebb számú kisebbség.



Jól látható tehát, hogy a londoni hatóságok által „csatatereknek” jelölt városrészekben jelentős a migrációs hátterű lakosság száma, magyarán: minél kevesebb a tősgyökeres brit, annál magasabb a bűnözési ráta.



A MET Police által készített térkép jelölései nagy hasonlóságokat mutatnak a Daily Mail szerkesztette térképpel, melyeken a gyilkosságok helyszíneit rögzítik. Mint ismert, nagy felháborodást és megdöbbenést váltott ki Nagy-Britanniában, hogy ez év elején London veszélyesebbé vált, mint New York.



Figyelemre méltó, hogy 2018-ban, a fővárosban elkövetett első kilenc gyilkosság közül mindegyik Stratfordban történt, ahol jellemzően harmadikvilágbeli migránsok és leszármazottaik laknak.



A MET Police felhívja a figyelmet, hogy a bűnbandák tagjai sok esetben fiatalok, sőt, napjainkban általános iskolásokat is beszerveznek. A Daily Mail gyűjtéséből pedig látható, hogy az áldozatok nagy része fiatal felnőtt volt, többségük 18-20 éves, változó etnikai háttérrel.



Jacob Wittingham, a „Harc a Békéért” nevű jótékonysági szervezet elnöke aggasztónak tartja a londoni fiatalok helyzetét, szavai szerint nem lehet tudni, hogy kit és hol támadnak meg. Véleménye szerint ez fegyverkezésre készteti a fiatalokat, így tovább eszkalálódhat az erőszak.



A már fentebb is említett Cressida Dick szerint hosszú időbe fog telni a bűnbandák felszámolása. Ameddig London polgármestere Shadiq Khan marad, igaza is van a rendőrtisztnek. Ám még ennél is súlyosabb probléma a politikai korrektség. Sem politikus, sem rendőrök, sem más hivatalos szerv nem meri kimondani a valóságot, ami pár térkép összevetéséből egyértelműen leszűrhető: London veszélyes negyedeiben főképp Európán kívüli migránsok és leszármazottaik élnek, a bűnbandák jelentős részét is a bevándorló hátterű emberek alkotják.



A pirossal jelölt területeken főképp indiai és pakisztáni gyökerű emberek élnek, a világoskékkel jelzett körzetekben törökök, a sötétkék színnel jelölt részeken nigériai származású bevándorlók élnek többségben

