Hetek óta folyik a hangulatkeltés az ajkai kórház körül, a háttérben ellenzéki szereplőkkel, és egy altatóorvossal, aki emberi mivoltából is gyakran kivetkőzik a gyűlölködés kedvéért. A Pesti Srácok tényfeltáró cikksorozatából azonban világosan kiderül, az ellátás működik, műtét nem marad el a cirkusz miatt.

A Pesti Srácoknak adott interjút az ajkai kórház kapcsán megjelent hírek, vagy inkább lejárató akciók hátteréről Nagy Zoltán főigazgató, aki határozottan cáfolta, hogy bármiféle zavar lenne az ellátásban, mint mondta, semmilyen veszélyhelyzetről nincs szó. Arról is beszélt, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, amikor kinevezték, de mára a kórház azon kevés intézmények közé tartozik, ahol még várólista sincs, ráadásul újabb fejlesztések vannak kilátásban.

A kórház vezetője tisztázta a nővérhiány kapcsán elszabadult hír-cunamit. Az a hír, hogy az osztályról minden nővér távozott és az intenzív osztály működése veszélyeztetve van, teljes mértékben valótlan és minősíti azt a hírforrást, aki ezt állítja – mondta a Pesti Srácoknak. Az intenzív osztály nővérállománya a jogszabályoknak megfelelően rendben van, az ellátásban fennakadás nem volt és jelenleg sincs, a tervek szerint a későbbiekben is biztosított.

Az igazgató nem cáfolta azon sajtóban megjelent híreket, hogy külsős segítséget is igénybe vettek, de mint mondta, a jogszabályokban leírtak alapján hirdetések után külsős intenzív szakápolók alkalmazására is sor kerülhet. - “Ez azt is jelenti, hogy növeljük az ellátás színvonalát és a túlóra miatti túlterheltséget pedig megszüntetjük. Megítélésem szerint ez sikeresen megtörtént és minden a jogszabályokban leírtak alapján zajlik.” – jelentette ki dr. Nagy Zoltán.

A sajtóban körbefutott nővérhiányról szóló hírt az orvosok csoportos távozásának híre követte. Sajnálatos módon itt is félrevezető és a betegellátást romboló állítások láttak napvilágot – jelezte az igazgató, a valóság az, hogy irreálisan magas bérkövetelés volt a csoportos felmondás hátterében.

A lejárató kampány vezéralakja egy aneszteziológus, Dombóvári Zalán, aki sosem titkolta, hogy nem rokonszenvezik a jelenlegi kormánnyal. De az a stílus és hangvétel, amelyben köztiszteletben álló személyiségeket gyaláz, több kérdést is felvet, nemcsak etikait, hanem büntetőjogit is, meg akár pszichiátriait is. Facebookos kirohanásai, gyűlölködő bejegyzései, minősíthetetlen hangneme méltatlan egy orvoshoz, ez a legkevesebb, amit hozzá lehet tenni a Pesti Srácok oldalán olvasható idézetgyűjteményhez. A közfelháborodás hatására a Facebook kénytelen volt törölni az orvos összes fellelhető oldalát

Nagy Zoltán igazgató elmondta, hogy az említett aneszteziológus 2018. július 1. óta nem dolgozik kórháznkba, így véleménye a kórház működésével kapcsolatban indifferens. Az ott dolgozó aneszteziológus kollégákkal november 1-ig teljes egyetértésben és a korábbi együttműködés szabályait betartva szerződéses viszonyban állnak. Ez azt jelenti, hogy ebben a formában november 1-ig az aneszteziológia -és intenzív osztályon az ellátás szokásosnak mondható, zavartalan és minden jogszabályi követelménynek megfelel. Az intézményvezető szerint az ő távozásuk a kórház életében új kihívást jelent, de ennek a problémának a megoldása is folyamatban van. Az elmúlt napokban több szakorvos is megkereste a kórházat, hogy munkát vállalna, velük folyamatosak a tárgyalások. Egy szerződést már meg is kötöttek egy aneszteziológus főorvossal – mondta el Nagy Zoltán a Pesti Srácoknak.

Borítófotó: A Magyar Imre Kórház főépülete a Veszprém megyei Ajkán.