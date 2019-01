A Family Guy híres arról, hogy senkit nem kímél, bármilyen csoportból viccet csinál, melegekből, transzokból, fogyatékkal élőkből, vallásos emberekből, ateistákból, olaszokból, feketékből, zsidókból… tényleg bárki a készítők célkeresztjébe kerülhet, akik ráadásul kicsit sem fogják vissza magukat. Sokan ezért rajonganak a sorozatért, mások ízléstelennek tartják, van aki pedig egyszerűen nem tartja viccesnek a Family Guy gyakran asszociációkra építő humorát.

Viszont akik szeretik, úgy szeretik, ahogy van. A politikailag inkorrekt humorra vágynak. Bár a pc-kultúrát az Egyesült Államokban a baloldal terjesztette el, és pörgette meg a végletekig, a Family Guy megalkotója Seth MacFarlane - aki maga is a Demokrata Párthoz kötődik ezer szálon - fütyült erre, és gátlások nélkül kiszolgálta közönségét, akik élvezték, hogy a szerző minden határra és pc irányelvre fittyet hány. Szerencsére!

Mert a Family Guy-ra épp ezért senkinek nem lehetett egy rossz szava. Vagyis mindenkinek lehetett, de ez volt benne a lényeg. Bár MacFarlane sokszor felszólalt a melegjogok haladó értelmezése mellett, az LMBTQ szubkultúra ugyanolyan könyörtelen csapásokat kapott tőle, mint mondjuk a kereszténység. Most viszont pár jel arra utal, hogy ebben változások fognak bekövetkezni.

A sorozat vasárnap sugárzott részének egyik jelenetében a főszereplő, Peter Griffin arra tett utalást, hogy fokozatosan ki fogják vonni a melegvicceket a szériából.

Ezt később némileg megerősítették a Family Guy vezetői producerei, Alec Sulkin és Rich Appel, akik szerint alkalmazkodniuk kellene a megváltozott környezethez, hogy jobban reflektáljanak a világra. Ezt azzal indokolták, hogy az LMBTQ szubkultúráról való gondolkodás sokat változott az évek során. „Néhány dologról, régebben azt gondoltuk, hogy belefér, ha viccelődtünk vele, de most már tudjuk, hogy ez nem elfogadható” - mondta Sulkin.

Nos, ilyet hallani pont a Family Guy készítőitől, elég ijesztő.

Nem véletlen, hogy a hír hallatán több, az LMBTQ szubkutlúrához tartozó rajongó is kifejezte nemtetszését. „Meleg vagyok, a párommal együtt szoktuk nézni a Family Guy-t, és a melegvicceken ugyanannyira szoktunk nevetni, mint az összes többi viccen” - írta egy rajongó a twitteren.

Mivel eddig minden csoportot ugyanolyan keményen kiosztottak a társadalmi sztereotípiákra alapozva, így egy hívő keresztény sem érezte azt feltétlenül, hogy a sorozat őt pécézte ki magának, ezért feltehetően közöttük is akadtak rajongók szép számmal. És ez jól is volt így, mert a vallásos ember is ember, az egyházakat is emberek alkotják, akik ugyanúgy hibákkal, emberi gyarlóságokkal rendelkeznek, mint bárki más, ami jó poénoknak lehet a táptalaja. Persze ezeknek az emberi hibáknak a típusai eltérőek. De Seth MacFarlane pont ezekre az eltérésekre világított rá nagyon élesen.

Ha a készítők nyilatkozata tényleg azt jelenti, hogy fokozatosan elhagyják a melegeket, vagy az LMBTQ szubkultúra egyéb variánsait célzó vicceket, akkor megborul az egyensúly, ami miatt élvezhető és elfogadható volt a sorozat bárki számára. Pedig ők is emberek, hibákkal. Ezt még a liberálisoknak is el kell ismerniük!