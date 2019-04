Az Esterházy Magánalapítvány gyűjteményeinek darabjaival rendez kiállítást New Yorkban a Metropolitan Museum of Art (MET) 2019. november 18. és 2020. március 1. között.

A Marking Marvels. Art, Technology and Entertainment at the Courts of Europe címmel megvalósuló kiállításon a barokk és reneszánsz kor különleges műtárgyait, technikai ritkaságait mutatják be a közönségnek - olvasható az alapítvány MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

A 18. századi európai uralkodóházak 200 legjelentősebb gyűjteményi darabja egy helyen

Mint írják, a kiállításra elsősorban a kismartoni Esterházy Privatstiftung (Esterházy Magánalapítvány), a bécsi Kunsthistorisches Museum (Művészettörténeti Múzeum), valamint a Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Drezdai Állami Műgyűjtemények) kölcsönöznek műtárgyakat.

A kiállítás kurátora, Wolfram Koeppe a tárlaton a 16., 17. valamint a 18. századi európai uralkodóházak 200 legjelentősebb gyűjteményi darabját egyesíti. A korabeli különlegességeket ilyen komplexitásban első ízben láthatja a közönség - áll a közleményben.

A reprezentáció a korai újkori királyok és hercegek udvartartásában és életében jelentős szerepet játszott. Nagyra becsülték azokat, akik birtokolták és használták a korabeli tudományos és technológiai innovációs eszközöket, műalkotásokat - olvasható a közleményben.

A Making Marvels. Art, Technology and Entertainment at the Courts of Europe című kiállítás a világ 40 különböző múzeumának több mint 200 tárgyát mutatja be. A kölcsönző intézmények között megtalálhatók többek között a Los Angeles-i J. Paul Getty Museum, a londoni Victoria & Albert Museum, az Art Institute of Chicago vagy a Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin.

Az Esterházy Magánalapítvány barokk ezüstbútor-gyűjteménye és Fraknó Várának kincsei​

A bécsi Kunsthistorisches Museum a Habsburg-ház császári-királyi gyűjteményéből származó értékes darabjaival, a Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Drezdai Állami Műgyűjtemények) Grünes Gewölbe múzeuma a Szász királyság korabeli műtárgyritkaságaival, az Esterházy Magánalapítvány barokk ezüstbútor-gyűjteményével és Fraknó Várának kincseivel - így például a 17. századi barokk ötvösmunkák egyik legjelentősebb remekművével, David I. Schwestermüller Parisz ítéletét ábrázoló ezüstasztalával - reprezentálják az egykori európai udvartartásokat.

A kiállítás Wolfram Koeppe művészettörténész többéves tervezésének gyümölcse és első ízben egyesíti ilyen tematikában az említett korszak legjelentősebb műtárgyait New Yorkban. A kiállítás anyagát és aktuális kutatási eredményeit katalógusba is rendezik. A Kunst- és Wunderkammer téma kutatása ezzel a kiállítással világszerte meghatározó mérföldkőhöz érkezett - áll a közleményben.

A kölcsönadott tárgyakat sajtótájékoztatón mutatták be Fraknó Várában, majd a fraknói tárgyakat be is csomagolták és előkészítették a New York-i MET kiállítás szállítására.