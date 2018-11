Meghallgatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tegnap Szabó Balázs volt jobbikos politikust, valamint Tényi Istvánt a Jobbik zavaros pénzügyei miatt tett feljelentéseik kapcsán. Szabó Balázs több olyan nevet is elárult a meghallgatás során, akik számos információval rendelkezhetnek a Jobbik pénzügyeiről. Szabó megemlítette Kisberk Szabolcsot is, aki korábban a jobbikos párttévé, az N1TV főszerkesztője volt és már ő is mondott érdekes dolgokat a pártfinanszírozással kapcsolatban, melyről a Figyelő is beszámolt.

A Magyar Idők megkeresésére Szabó elárulta, hogy nem csupán neveket közölt az adóhatósággal, hanem részletesen beszámolt a pártba való befizetések menetéről is. Szabót a Jobbik feljelentette kijelentései miatt, a volt politikus szerint ennyi erővel mindenkit beperelhetnének, aki nem asszisztál a párt ámokfutásához.