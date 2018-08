A nyílt társadalmat megvalósítani akaró, Soros Györgyhöz köthető NGO-k kiterjedt lobbitevékenységet folytatnak Magyarország kormánya ellen diplomatakörökben is - írta a Magyar Idők . A magukat civilnek nevező NGO-kat érzékeny érintik a pénzügyi támogatásuk és tevékenységük átláthatóságát biztosító hazai jogszabályok. Tevékenységük nem eredménytelen, Svédország beavatkozik az Európai Bizottság oldalán a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó jogszabály miatt Magyarország ellen indított perben.

Soros NGO-i már áprilisban, a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmét követően lobbitevékenységbe kezdtek a Budapestre akkreditált nagyköveteknél, ügyvivőknél a civil szervezetek működését, átláthatóságát szabályozó hazai jogszabályokkal szemben - számolt be róla a Magyar Idők.

A lap kiemelte: április 13-án a Magyar Helsinki Bizottság, a TASZ, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Transparency International Magyarország és a K-Monitor vezetői több állam diplomatájával is találkoztak, amit több nagykövet a Twitteren meg is osztott.

Volkmar Wenzel, Németország magyarországi nagykövete bejegyzésében úgy fogalmazott: „A nyílt, pluralista és demokratikus társadalom számára elengedhetetlen civil szervezetekkel folytattunk párbeszédet, amelyek munkájukhoz jogilag garantált, szabad mozgásteret igényelnek” - idézte a lap.

A budapesti német diplomáciai képviseletnél is sikeresen lobbiztak a civilek

Niclas Trouvé svéd nagykövet ugyanazon a napon szintén a Twitteren azt írta: fontos találkozót tartottak a civil társadalom képviselői a holland, az amerikai, a német és a kanadai nagykövetség munkatársaival. A svéd diplomata szerint a nem kormányzati szervezetek célkeresztben vannak és zaklatják őket.

Milliárdokat költenek nyomásgyakorlásra

A Magyar Idők azt írta, a Soros-birodalom nem véletlenül tart a pénzügyi átláthatóságtól, mivel minden évben több milliárd forinttal támogatja a politikai, gazdagsági céljai mellett kiálló hazai, magukat civileknek nevező NGO-kat, illetve a Magyarország elleni lobbitevékenységet. A milliárdos spekuláns kifizetőhelyének is tekinthető Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) több tucat Magyarországon bejegyezett szervezetet támogatnak. Kiemelt szereppel és a legtöbb támogatással bírnak azok a „civilek”, amelyek nyíltan politikai nyomásgyakorlással és érdekérvényesítéssel foglalkoznak, így például a Magyar Helsinki Bizottság, az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft., a Transparency International Magyarország Alapítvány, a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület és a Political Capital is. Az OSF egy 2016-ban megjelent összegzésében nyomatékosan hálózatnak nevezi magát, amely a világ több mint száz országában több száz csoporton keresztül küzd az úgynevezett nyílt társadalom eszményéért.

Dénes Balázs, a Civil Liberties Union for Europe nevű Soros-szervezet vezetője pedig egy nyilatkozatában arról beszélt: keményen dolgoznak azért, hogy Németország gazdasági nyomás alá helyezze Magyarországot. Szerencsére nem sok sikerrel jártak, amit a BMW gyár Debrecenbe települése is bizonyít. A Soros-birodalom a tengerentúlon is aktív részt vállal a magyar kormány elleni küzdelemben. Az Open Society Policy Center az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának év elején benyújtott hivatalos beszámolói szerint csak 2017-ben több mint 14 millió dollárt (mintegy 3,5 milliárd forintot) költött jelentős részben hazánk elítélését, nyomás alá helyezését célzó lobbitevékenységre - írta a lap.