Fekete-Győr András, a Momentum elnöke Facebook-oldalán osztotta meg a nagy hírt, miszerint Verhofstadt is gratulált nekik az ALDE-hoz való csatlakozáshoz. A Momentum indulásakor még vonakodott színt vallani, hogy a politikai paletta mely oldalán is foglalnak helyet, s ezt azóta sem tették meg nyíltan. Azonban az elmúlt másfél-két esztendő során bebizonyították, hogy melyik oldalon is állnak.

Emlékezhetünk a CEU melletti október végi „gigatüntetésre”, melyen valószínűleg a Momentum teljes szimpatizánsi köre részt vett. Az európai liberálisokhoz való csatlakozással a Momentum végleg letette a garast a bevándorláspárti erők mellett. A szélsőliberálisnak is nevezhető alakulat abba a pártcsaládba lépett be, melynek egykoron a méltán ismert SZDSZ is tagja volt. Verhofstadt is üdvözölte a Momentum belépését, hiszen így már van egy saját helyőrsége Magyarországon, melyet valószínűleg legfőbb ellenfele, Orbán Viktor ellen kíván felhasználni.

A Momentum (korábbi ígéretével ellentétben) nem csupán a hazai balliberálisok közé állt be, de az európai bevándorláspárti elit érdekeinek nyílt és elkötelezett kiszolgálójává vált.

Borítófotó: Fekete-Győr András/Facebook