Bajnai Gordon ex-miniszterelnökről már korábban is bebizonyosodott, hogy a Soros-féle globalista körök kiszolgálója, aki annak ellenére, hogy állítólag visszavonult a politikától, most mégis a bevándorláspárti erők érdekében lépett fel. Az általa bemutatott közel száz oldalas dokumentumban olyan javaslatok szerepelnek, mint állandó migránsútvonalak létrehozása, a migránsok Európa-szerte történő szétterítése és a bevándorlást ellenző államok megbüntetése - derül ki a Századvég Alapítvány elemzéséből.

Bajnai Gordon volt magyar miniszterelnök mutatta be néhány nappal ezelőtt itthon azt a tervet, amit a New Pact for Europe nevű projekt részeként, a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, a német Bertelsmann Alapítvány és néhány hazánkban kevésbé ismert nemzetközi szervezet készített 2017 novemberében, a brüsszeli bürokrácia és az európai politikai elit kiválasztott képviselőivel együttműködésben. A Bertelsmannról érdemes tudni, hogy a kormányellenes híradóiról ismert magyar RTL tulajdonosa, sőt az európai Facebook cenzúrázását végző Arvato nevű cég is hozzá tartozik.

A New Pact for Europe (Új Paktum Európáért) nevű kezdeményezés lényegében nem más, mint a Soros-terv 2.0. A projekt fő támogatója a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation), a kezdeményezés mögött álló tanácsadó testület tagja az Open Society Initiative európai igazgatója. Magyar részről Bajnai Gordon korábbi kormányfő, illetve az ugyancsak Soros György által támogatott Political Capital áll a javaslat mögött.

Kiindulópontjuk: a terv alapvetése, hogy a migráció jó és kívánatos Európának – beleértve az illegális és gazdasági migrációt is –, amit nem gátolni, hanem inkább legalizálni, ösztönözni és támogatni kell.

A Soros-terv 2.0 négy alappilléren áll, melyek között szerepel az Unió gazdasági integrációjának elmélyítése, a migráció szabályozása, Európa védelmi erőinek bővítése és az úgynevezett „populista veszély” elleni fellépés is. A szép szavakba burkolt terv azonban nem szól másról, mint a nemzetállamok hatásköreinek további rombolásáról, a migráció menedzseléséről és a bevándorlásellenes kormányok és országok megbüntetéséről.

A terv legizgalmasabb fejezete kétségkívül a „kiegyensúlyozott humán mobilitási stratégiáról” szóló rész, melyben nyíltan leírják a migráció menedzselésének feltételeit:

Állandó betelepítési mechanizmus létrehozása (Afrikából, Közel-Keletről az unióba).



Állandó útvonalak megteremtése a gazdasági bevándorlók számára is, kékkártya-rendszer. Már nemcsak „menedékkérők” betelepítéséről beszél nyíltan a terv, de a gazdasági bevándorlókat is legalizált módon szeretnék beengedni Európába.



Állandó belső áthelyezési mechanizmus (korábbi kvótarendszerhez hasonló új rendszer). - Menedékjog-elismerési ráták tagállamok közötti konvergenciája: A menekültstátusz odaítélésének arányai legyenek kiegyenlítettek minden EU-tagállamban.



Az önkormányzatok közvetlen (nemzetállamok feletti) ösztönzése a bevándorlók befogadására és ellátására.



Új migránsbefogadó központok létrehozása a közép- és kelet-európai országokban. - Menedékkérőkre vonatkozó cseremechanizmus az egyes uniós országok között.



A bevándorlók jobb, hatékonyabb tájékoztatása befogadásuk uniós lehetőségeiről.



Szolidaritási hozzájárulás (adó) beszedése azon országoktól, akik nem szeretnének bevándorlókat átvenni vagy befogadni.

A Soros-szervezetek már korábban is folytattak a fentebb leírtakhoz hasonló tevékenységeket, de a bevándorláspárti elit már uniós szinten akarja elvégeztetni ezeket a feladatokat, ami nyilván nagyobb erőforrással jár, sőt nem is Soros, hanem az európai adófizetők pénzéből.

A dokumentumban populista címkével látják el azokat a politikusokat, akik a nemzetállamok Európája, a keresztény kultúra megőrzése és a bevándorlással szembeni kritikus hozzáállás mellett vallottak színt. Az ilyen országokat pénzügyi szankciókkal akarják sújtani.

A tervből világosan kiderül, hogy a migrációt nem megállítani, hanem menedzselni akarják, céljuk pedig a kérelemelfogadási arányok külső nyomásra történő konvergálásával, a standard eljárások és körülmények megteremtésével – a célzott uniós plusztámogatásokkal –, hogy a migránsok számára egész Európa kívánatos célállomás és letelepedésük vágyott színhelye legyen.

Borítófotó: Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnöke az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet megalapításának alkalmából rendezett berlini ünnepségen 2017. június 8-án. (MTI/EPA/Clemens Bilan)