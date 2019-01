A Soros-hálózat működésének egyik leginkább látható és működő példáját mutatja be Kanada. A bevándorláspárti erők befolyása a tengerentúlon is jelentős, különösen igaz ez az ultraliberális Justin Trudeau vezette országra, melyre mintaként tekintenek a bevándroláspárti európai politikusok. Nem kétséges, hogy a kanadai mintát követve igyekeznek majd Európában is menedzselni a bevándorlást.

Soros-tervből ötös

Soros-tervből ötösre vizsgázik a Justin Trudeau vezette ottawai kormány. Kanada lehet az intő példa Európa számára: a tengerentúli ország bevándorlásügyi minisztere, Ahmed Hussen (meglepett valakit a név?) benyújtotta a kormány számára a 2018-as, migrációval foglalkozó jelentését, melynek legfőbb pontja a következő: 2019 és 2021 között az országnak egymillió bevándorlót kell befogadnia - írja az Origo.

Azonban az ország szomáliai származású bevándorlásügyi minisztere Ahmed Hussen házidolgozatában remekül kidolgozta a Soros-terv megvalósítását, a liberális Justin Trudeau, az ország miniszterelnöke pedig felállva tapsolt.

A Hussen által jegyzett dokumentumban az áll, hogy a bevándorlás kulcsfontosságú szerepet játszik a kanadai gazdaság teljesítőképességében, hiszen a főleg fiatalokból álló bevándorlók jótékony hatással vannak az elöregedő társadalom által okozott kihívásokra. „A növekvő bevándorlás, különösen a gazdaságban, segít megtartani a munkaerőt, támogatja a gazdasági növekedést és ösztönzi az innovációt”

Nézzük a számokat: 2019 és 2021 között évi egymillió bevándorlót szeretne betelepíteni Kanada. Az utolsó évben pedig az ország lakosságának egy százalékát, azaz 370 ezernyi bevándorlót szeretnének Kanadában látni. A legfontosabb szám pedig a következő: egy felmérés szerint a jégkorong hazájának is tartott ország lakosságának a nyolcvan százaléka elutasítja a migráció felpörgetését.

A liberális vezetést azonban nem érdekli a társadalmi támogatottság, szerintük bevándorláspolitikájuk világvezető. Korábban Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa dicsérte meg az országot a „rendkívüli nagylelkűségért, nyitottságért”, hogy segítette a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteket.Grandi, aki az ENSZ migránspaktumának lelkes támogatójaként is ismert, korábban azt nyilatkozta, hogy nincs Európában semmiféle migrációs válság.



Kanadában minden a Soros-terv szerint zajlik. Egy nyugati, alapvetően keresztény kultúrájú ország liberális kormányfője kinyitja a kapukat, és migránsokkal árasztja el az országot. Ebben segédkezik Soros György szervezete, a Nyílt Társadalom Alapítvány, az ENSZ pedig dicsérő szavakkal bólogat. A lakosság véleménye pedig senkit sem érdekel.

Trudeau és Soros között már eddig is nagy volt az összhang

Az öreg kontinensre is az várhat, ami az ultraliberális Kanadára: a migráció felpörgetése Soros György segítségével. Nézzük, hogyan jutott el a tengerentúli ország idáig:



Kanada az élő példája a Soros-terv megvalósulásának: három évvel ezelőtt Soros György szervezetével, a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával kötött megállapodást, melyben a migráció elősegítését és szponzorációját jelölték ki fő célul.

Az eddig is érdekes történet most vált ennél is megdöbbentőbbé. A The Rebel brit nyelvű kanadai internetes újság közérdekű adatigényléssel fordult a napokban az államhoz. A portál arról érdeklődött, hogy melyek azok a hivatalos dokumentumokot, amik ezt a megállapodást rögzítették, valamint az azóta ez ügyben alkotott kormányzati döntéseket, politikai direktívákat.



Az ország bevándorlási- és menekültügyi hivatala pedig a következő választ adta: „alapos és hosszan tartó vizsgálatot követően nem találtunk ezzel a megállapodással összefüggésben adatokat.” Nyilvánvaló, hogy a titkolózás a Soros-féle bevándorláspárti erők érdekeit szolgálja, nem pedig a demokráciát, vagy az átláthatóságot, amit a bevándorlásellenes országokon annyiszor számonkérnek.

Brüsszelben is jelen vannak

Hazánk kormánya természetesen felhívta a figyelmet a Soros-terv létezésére és annak veszélyeire, ám minden oldalról csak támadás érte Magyarországot. Most Kanadában ez megvalósulni látszik, ám Soros addig nem nyugszik, amíg kontinensünket nem árasztja el migránsokkal.

Európára is ez a sors várhat tehát, ezért is lesz óriási tétje a tavaszi EP-választásoknak. Az amerikai tőzsdespekuláns pedig így próbál beavatkozni az öreg kontinens életébe.



A senki által meg nem választott tőzsdespekuláns több, magasrangú uniós vezetővel is szoros kapcsolatot ápol, mely a Magyar Idők összeállításából is kiderül: Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans, Emmanuel Macron és Dimitris Avramopoulos, hogy csak a legismertebb döntéshozók nevét említsük. Az egyeztetések rendszeresek Soros lobbistái és a politikusok között. A Nyílt Társadalom Alapítványnak tizenkét akkrediált tagja van az EP-be, akik heti rendszerességgel találkoznak az Unió legfelsőbb vezetőivel.



Emellett tagállami biztosokkal is fenntartja a kapcsolat. A finn Jyrki Katainen és a cseh Vĕra Jourová is folyamatosan egyeztet a milliárdossal, megbízható emberei ők Sorosnak.



Soros tehát befolyásos emberekkel találkozgat, hogy elképzelését rákényszerítse a világra, úgy tűnik Kanadát már sikerült behálóznia. Európára is ez várhat, ha a májusi EP-választáson a bevándorláspárti erők kerülnek többségbe. A 751 parlamenti képviselőből 226 politikus Soros megbízható szövetsége, köztük a hazánkat hazugságoktól hemzsegő jelentéssel megtámadó Judith Sargentini is.



Az Unió bevándorláspártiságát mi sem mutatja jobban, hogy az Európai Parlament határozottan üdvözölte a Soros által ihletett ENSZ globális migránspaktumának decemberi elfogadását. Kanada ebben már előrébb jár, mint az öreg kontinens.



Érdekesség, Soros Györgyöt a Financial Times, brit gazdasági lap az év emberének választotta. Méltatásában leírták, hogy Soros az egyetlen magánszemély, aki önálló külpolitikát épít. A Bedford Hillsből irányított önálló külpolitika nem más, mint a Soros-terv beteljesítése, a nyugati országok lakosságának teljes cseréje.

Borítófotó: Facebook/Justin Trudeau; MTI Fotó: Kovács Attila