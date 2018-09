A szerdán kezdődő találkozón az egyik fő téma a bevándorlás lesz. Brüsszel új határvédelmi javaslata is szóba kerül majd, amely jelentősen növelné a Frontex, vagyis az uniós határőrség létszámát - írja a hirado.hu. A javaslat szerint azonban jogokat vennének el a külső határt eddig őrző tagállamoktól. Orbán Viktor a napokban többször is kijelentette, Brüsszel „el akarja venni a kapukulcsot”, hogy be tudják hozni a bevándorlókat.