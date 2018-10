A német politikában sokáig kancellárbónuszról beszéltek, a jól kormányzó kancellár felfelé húzta pártja támogatottságát. Az újkori népvándorlás azonban ennek ellenkezőjét hozta: Angela Merkel kancellár migránspolitikáját immáron a németek többsége is elutasítja, ezért Merkel a korábbiakkal ellentétben rontott a vele szövetséges pártok eredményén. A Merkel-átok már a tavaly szeptemberi választáson is megjelent, és a két októberi tartományi választáson is érezteti hatását.