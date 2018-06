- Miben egyedülálló az idén hetvenéves Országos Mentőszolgálat?

- Egységes protokollokat alkalmazva, egységes szervezettséggel és gépjárműparkkal fedjük le az egész országot – nemzetközi összehasonlításban talán ebben vagyunk a leginkább egyedülállóak. Nincs még egy ilyen mentőszolgálat egész Európában. Éppen ezért a V4-országok is figyelemmel kísérik a működésünket, hiszen náluk szétszabdalt, magán- és állami forrásokból vegyesen fenntartott mentőszolgálatok működnek. Az egységes rendszer, illetve az egységesített folyamatok pedig sokkal szervezettebbé teszik a működést, és érdemlegesen növelik a betegbiztonságot. Számos külföldi konferencián sikerült a mentőszolgálat értékeit bemutatni, sőt, vezető szerepünket mutatja az is, hogy évek óta előkelő helyen végzünk a nemzetközi mentési versenyeken.

- Tehát nemcsak komoly érték a hetvenéves múlt, de ennek haszna a gyakorlatban is megnyilvánul?

- Nemcsak a mentés teljes folyamata, hanem a mentésirányítás is egységes az egész országban. Ha valaki bárhol Magyarországon összeesik, biztosak lehetünk abban, hogy a mentésirányító telefonon a legmagasabb szinten képes instruálni az újraélesztésben segítő járókelőket. Ez például Németországban nincs így, hiszen ott annyiféle diszpécserközpont működik, hogy ezt nem tudják fölvállalni. Mi az ország minden pontján azonos minőséget nyújtunk: protokolljaink alapján egységes, magas színvonalú ellátásra számíthat minden ember, függetlenül attól, hogy Győrben, Hidvégardón, városban vagy faluban él. Ennek az egységes működésnek köszönhető az is, hogy tavaly be tudtuk vezetni Szív City nevű mobiltelefonos applikációnkat.

- Mit tud ez az applikáció?

- Segítségével sok-sok életet tudunk és fogunk megmenteni. Mentésirányításunk riasztja a közterületi rosszullét 500 méteres körzetében tartózkodó aktív felhasználókat a közösségi újraélesztési applikációban. Volt már olyan, hogy egy ügyvéd hagyta ott az ügyfelét és rohant le a ház elé életet menteni, de a múlt héten azért tüntettünk ki egy fiatalembert, mert különleges bátorságról tett tanúbizonyságot. Munka közben kapott a telefonjára egy riasztást, hogy tőle néhány száz méterre összeesett valaki. Otthagyott csapot-papot, elkezdte az újraélesztést, és sikeresen folytatta, míg a mentők kiértek. Hál’ istennek a bajba került úriember túlélte, és komolyabb károsodás nélkül úszta meg a rosszullétet.

- Felkészültek a nyári időszakra? Ha valaki mostanság összeesik a közelünkben a hőségtől, a diszpécserek ebben is tudnak segíteni, míg a mentő odaér?

- Teljes mértékben. Az országban mindenhol garantáljuk, hogy a mentésirányításban dolgozó bajtársaink minden olyan esetben, amikor tudhatóan súlyosabb helyzettel állunk szemben, nem hagyják, hogy letegyék a telefont, hanem végig vonalban maradnak a mentők kiéréséig. Ilyenkor egyrészt megnyugtatják a járókelőt, megkérik, hogy néhány alapvető vizsgálatot végezzen el a betegen, és ha az életmentéshez beavatkozásra lenne szükség, a mentésirányító ahhoz is tud segítséget nyújtani. Fontos megértenünk: a járókelő rosszat ilyenkor már nem tud tenni, viszont komoly segítséget jelenthet, ha a szükséges beavatkozást el tudja bármilyen formában végezni. Higgyék el, nincs felemelőbb érzés annál, mint amikor az ember este elmeséli a gyerekének, hogy ma megmentette egy ember életét.

- Nyáron több ilyen esetre számítanak?

- A nyár frekventált időszak számunkra. Több a turista, több a rendezvény, a nyári hónapokban sokkal több gyerekbaleset történik. A lakosságszám bizonyos területeken megemelkedik, a Balaton környékén nagyjából ötszörösére nő. Ez két-háromszoros esetszám-emelkedést eredményez, emiatt ott plusz kapacitásokat kell biztosítanunk.

- Milyen jellemző esetekre számíthatunk nyáron?

- Idősebb betegeknél a szív- és érrendszeri problémák jellemzőbbek ilyenkor, a folyadékvesztés ugyanis növeli ezek kockázatát. Fiatalabbaknál a balesetek a gyakoriak. Ezek jelentős része vízpartra koncentrálódik. Gondolok itt olyan banális dolgokra, mint a vízbeugrás felhevült testtel, vagy a vízmélység helytelen felmérése szeszesital fogyasztása után…

- Fesztiválok?

- Szerencsére a fesztiválokon ritkán fordulnak ilyen esetek elő, ez inkább az egyszerű nyaralásokhoz köthető. De természetesen a fesztiválokon is jelen vagyunk, hiszen rendeletben szabályozottan biztosítja az OMSZ ezeket az eseményeket. Ez magas színvonalú ellátást jelent mindenkinek, aki a fesztivál helyszínén van. A lakosság számára is megnyugtató, hiszen nem a „normál” mentéstől vonjuk el azokat a kapacitásokat, amelyek a fesztiválok biztosításához szükségesek, a mentődolgozóknak pedig plusz jövedelemforrást jelent a többletmunka.

- Hogyan oldják meg, hogy a fesztiválokon vagy a nyaralóövezetekben lévő plusz kapacitások máshol ne eredményezzenek olyan elvonásokat, ami gondot okoz?

- Körültekintő tervezéssel. Miután előre tudunk számolni ezzel az időszakkal, ezért a bajtársaink is úgy szervezik a nyári szabadságaikat, hogy részt tudjanak venni a többlet jövedelmet nyújtó többletmunkában. Ráadásul a mentőtisztek kompetenciája nagyjából az orvosokéval egyenértékű, így orvoshiány nálunk nem lép föl. Itt is nagyon sokat jelent, hogy országos szinten egységes szervezet vagyunk, ezért könnyen meg tudjuk oldani, hogy a bajtársaink más megyékből, régiókból oda menjenek át, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

- Eddig csak arról beszéltünk, hogy mi van akkor, ha már kész a baj. Mi a helyzet a megelőzéssel?

- A legsúlyosabb esetekben, ahol minden perc számít, az elsősegélyé a főszerep. Ugyanakkor kötelességünknek tartjuk a megelőzésben való iránymutatást, hiszen óvni akarjuk az emberek egészségét. Ezért indítottuk el „Wake Up”-kampányunkat az Irie Maffia zenekarral való szoros együttműködésben. A kampánynak köszönhetően több ezer középiskolás diák szerzett olyan tudást, melynek köszönhetően baj esetén már ők is tudnak segíteni. De a magyar társadalom iránt érzett felelősségtudatunk hívta életre a korábban már említett Szív City applikációt is. Sőt, hamarosan közlekedésbiztonsági kampányt indítunk, melynek keretében olyan praktikus tudást kívánunk megosztani a magyar társadalommal, mint például hogyan engedjük el helyesen a mentőt, hogyan hallgassunk zenét, és milyen távolságot tartsunk a mentőtől. A felsoroltakon túl az is fontos célunk, hogy az átlagosan ezer nyári gyermekbalesetből egy se következzen be. Ezért, a megelőzésben még komolyabb szerepet vállalva hívjuk fel a szülők figyelmét is arra, hogyan kerülhető el, hogy gyermekük megsérüljön. Egyszóval, egy modern, a társadalmunkra érzékeny mentőszolgálatot építünk.

Borítókép: Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója egy új mentőautó előtt. MTI/Koszticsák Szilárd