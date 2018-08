2017 május 22-én Salman Ramadan Abedi, egy 22 éves líbiai származású bevándorló öngyilkos merényletet hajtott végre a Manchester Arénában. 22-en haltak meg és 139-en sebesültek meg, leginkább gyerekek. Most kiderült, hogy Abedi családjával együtt a Didsbury mecsetbe jártak, ahol az imám a dzsihád helyességéről prédikált, sőt, egyenesen harcba szólította a fiatalokat. Szakértők szerint ezután radikalizálódott Abedi és tervezte meg terrortámadását.

A kiszivárgott információk alapján Mustafa Graf, a Didsbury mecset imámja még 2016 december 16-án prédikált a dzsihád helyességéről, az európaiak és amerikaiak vétkeiről és alsóbbrendűségéről, valamint arról, hogy minden igaz muszlimnak cselekednie kell az igaz ügy érdekében - írja a Daily Mail.

Ezt a mecsetet látogatta Abedi és családja, apja ráadásul a közösség egyik vezéralakja is. Hogy mekkora hatással is lehetett az imám a fiatalra? A prédikáció után 10 nappal vette meg jegyét a 2017. május 22-ei Ariana Grande koncertre. Arra a fellépésre, amelyen aztán felrobbantotta magát és ezzel 22 ember halálát okozta. A több mint 100 sérültről és a több száz lelkileg összetört emberről pedig még nem is beszéltünk.

Graf imám arról beszélt, hogy a dzsihád „a büszkeség és méltóság forrása”. Valamint arról, hogy kéri Allahot, adjon harcosokat az igaz ügy érdekében. Olyanokat, akik elmennek harcolni a Szentföldre, vagy helyben cseleksznek a hitetlenek ellen. „Fivéreim és nővéreim, lejárt a beszéd ideje, most tettekre van szükség” – mondta az imám.

Graf beszédei több fiatalt is mozgósít. Legalább öten mentek el Szíriába harcolni az Iszlám Állam oldalán a Disdbury mecset látogatói közül. Többeket pedig terrorizmus gyanújával tartóztattak le Angliában.

Borítófotó: Mustafa Graf, imám/Daily Mail