„A techóriások által gyakorolt cenzúrát szeretnénk megvizsgálni, hogy ki mit, milyen alapon tehet. Itt a magyar felhasználók szólásszabadságának a védelméről van szó, nem másról” – mondta a Figyelőnek adott interjújában Varga Judit igazságügyi miniszter az internetes közösségi oldalak működésének tervezett vizsgálatáról.

A miniszter azt is mondta, hogy az átláthatósági kritériumok és az alapvető emberi jogok érvényesülését szeretnék érvényesíteni a Google és a Facebook esetében. „Uniós szinten a GDPR szabályozás bevezetése is hasonló megfontolásból született, a Facebooknak pedig már van – nem kötelező – magatartási kódexe. Az is üdvözlendő, hogy megszülettek a terrorista tartalmak terjesztésének a megakadályozására irányuló kezdeményezések” – tette hozzá.

A nagy techcégekről a miniszter elmondta, hogy gyakorlatilag úgy szolgáltatnak tartalmakat, hogy „a »megosztásra« hivatkozással kibújnak az egyes országok tartalomszolgáltatási szabályai alól. Az egyértelműen agresszív, ízléstelen tartalmak szűrése indokolt, de ma már a politikai töltetűekre is fókuszálnak, azokat is rostálják.”

Varga Judit a közösségi oldalakat vizsgáló munkacsoport feladatairól elmondta, a testület ősztől dolgozik, és nem szabályozást alkot majd, hanem a jogi körülményeket vizsgálja meg. „Nem tudjuk ugyanis, hogy hová kerülnek az adataink, valamint azt, hogy az állampolgárok véleményét, álláspontját adott esetben milyen alapon korlátozzák” – mondta.