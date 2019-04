A pénzügyminiszter kiemelte: a magyar gazdaság megfelelő működési környezetet kínál a pénzügyi szektornak, így a szektor hitelezési tevékenységével nagymértékben segíti a magyar vállalkozások növekedését, a versenyképesség javítását és a beruházások bővülését.



Közös érdek, hogy a gazdaságpolitika és a bankok tevékenysége egy irányba haladjon, a piacgazdaság megfelelő működéséhez ugyanis a gazdaságpolitikai célokat támogató pénzintézeti rendszer kell - emelte ki Varga Mihály, hozzátéve, hogy a bankoknak is fontos a gazdasági stabilitás, a fenntartható növekedés és az ország hosszú távú pénzügyi egyensúlya, Magyarországon pedig ma már mindez adott.



A hazai pénzintézetek teljesítményét értékelve a miniszter elmondta: tavaly az elmúlt három év legmagasabb kamateredményét számolhatták el, de érdemben növekedtek a jutalék- és díjeredmények is.



A szektor erősségét mutatja az elmúlt 30 évre visszatekintve az is, hogy van olyan magyar bank, amelynek több térségbeli országban is van leánybankja, és ezek eredményesen igazítják a hazai üzleti modellt a fogadó ország piaci elvárásaihoz - ismertette a tárcavezető.



Borítókép: MTI/Mohai Balázs