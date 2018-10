A szegénység kezelésénél kevesebb komplex kérdés van, akinek minimális érzéke van az őt körülvevő valóságra, az tudja, hogy a megoldás képlete nem az, hogy stadion helyett tűzifát kell venni a szegényeknek. Azt is tudja, hogy a mantra hamis, senkit nem lakoltatnak ki indokolatlanul az önkormányzatok, évekig adnak haladékot családoknak arra, hogy megoldják az életüket, bevételeket szerezzenek, megbecsüljék és értékeljék azt a segítséget, amit kapnak.

Ellenzékiként még mindig könnyebb rugózni azon, hogy miért nem a családi pótlék emelkedik, miért adókedvezménnyel támogatja a családokat a kormány. Mert még mindig nem illik/szabad/elegáns kimondani, hogy a szegénység újratermelését a családi pótlék reményében hiba lenne támogatni. Nem korrekt arról beszélni, hogy senkinek sem érdeke, se a gyereknek, se a szülőknek, se az államnak, hogy mélyszegény nagycsaládok 6-8-10 gyereket vállaljanak, megélhetési célzattal. Mert így is a közösség tartja el ezeket a családokat, biztosítja gyerekeiknek a napi háromszori étkezést, az ingyen tankönyvet, a táborozást, az ösztöndíjat. Állami gondozás ez is, jó lenne már észrevenni, de nem lehet ez a cél.

Most épp azon megy a hiszti, hogy a kormány mentesítené a személyi jövedelemadó fizetése alól a három gyermeket szült nőket. A tarháló Index mai cikke szerint ez is csak mélyítené a szakadékot a szegények és a középosztály között, akiket amúgy is elkényeztet a kormány. A macskás újságírólányok, a cikk megírása után beülnek egy szójatejes lattére, a családanyák meg rohannak az óvodába, iskolába, edzésre vagy játszótérre viszik a gyereket, utána vacsorát adnak, leckét ellenőriznek és társasjátékoznak. A macskás lányoknak nemigen van fogalma arról, hogy mennyi energiát tesznek a szülők a gyereknevelésbe. Az áldozat szót amúgy sem ismerik, ők Y generációsak, nekik jár a tejszínhab.