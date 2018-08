Anno 2014 októberéig kell visszamennünk, hogy megtaláljuk azt az ominózus bulit, ahonnan sztorink kezdődik. Ekkor találkozott Jane és John Doe (ezek álnevek, amelyeket a személyazonosság védelmében használnak konzekvensen az USA-ban – a szerk.) először. Gyorsan megunták a buli légkörét és a srác kolesz szobájába kötöttek ki. Itt történt meg az aktus, ami aztán a további problémákat okozta.

A tárgyaláson a lány az ott történteket úgy foglalta össze: a srácnak problémái voltak a kondommal, így le akarta venni. Jane így viszont nem akarta folytatni. Ekkor John erőszakos lett, és akarata ellenére folytatta az aktust. A fiú ugyanezt vallomásában úgy mesélte, hogy közös megegyezés volt a kondom levétele és a lány egyáltalán nem ellenkezett. Sőt, mikor Jane távozott a szobából, még ő kérdezte meg, hogy lesznek e "barátok extrákkal".

Ezek után a két vallomásból a bíróság összerakta a történetet, és kihozta, hogy John megerőszakolta Jane-t. Tanúkat nem kértek, sőt ami problémásabb: nem bizonyosodtak meg Jane szavahihetőségéről csupán Johnéról. Mint utólag kiderült ez nagy hiba volt.

John nem hagyta annyiban. A teljes sztorihoz hozzátartozik az is, hogy több hónapon keresztül chatelt a srác és a lány. A lány ezekben egyszer sem említette a nemi erőszakot. Mint kiderült Jane két orvosnál is járt, akiknél szintúgy nem említette az erőszakot . Ez is John vallomását igazolja, hiszen abban még azt is említette, hogy sok időt töltöttek együtt.

A két diák ismerősei azt is elárulták, hogy Jane egyszer sem beszélt erőszakról. Sem akkor, amikor az óvszer nélküli szex után elment 72 órás tablettáért, sem az orvosoknak, sem barátnőinek.

Egészen 2015 márciusáig semmi sem történt. Addig néha találkoztak, de általában chateltek. Mint kiderült azt is egyre ritkábban. Március 4-én a lány estére egy "SOS-találkát" kért a sráctól. John viszont csak reggel ért volna rá. Jane ekkor jelentette fel az oktatási intézmény megfelelő szervénél.

Egy amerikai jogász segített Johnnak az eset során. John-t az egyetem felfüggesztette, a bíróság pedig állampolgári jogaiban sértette, amikor nem adott neki lehetőséget tanúk behívására. Az esküdtszék teljesen bedőlt egy huszonéves lány előadásának. Most John pereli a lányt, de hogy mikor lesz vége az ügynek, az rejtély. A lényeg, hogy ez az egyáltalán nem politikai eset is bemutatja, hogyan működnek a mai liberális bíróságok.