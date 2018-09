Donald Trump amerikai elnök nemrég jelentette be, hogy további 200 milliárd dollár értékű kínai exportra vet ki büntető vámot. Ezzel az extravámmal terhelt amerikai behozatal összege 500 milliárd dollárra emelkedne, ami megfelel az éves kínai import összegének. Peking válaszul 60 milliárd dollár amerikai behozatalt sújtana extrateherrel.

Jack Ma, a leggazdagabb kínai, az Alibaba nevű online kereskedelmi platform alapító elnöke szerint a gazdasági háború akár 20 évig is elhúzódhat, jóval túlnyúlhat Trump elnök hivatali ciklusán. A glóbusz két nagyhatalma küzd a világelsőségért, s olyan helyzet alakult ki, amelyből nagyon keserves már a visszaút - érvel a milliárdos. Ennek megfelelően Kínánank az az érdeke, hogy az amerikai kapcsolatok helyett a dél-ázsiai térségre és Afrikára koncentráljon.

Ma szerint rövid távon a kínai, az amerikai és az európai üzleti élet is nagy bajba kerül, nincs rövid távú megoldás. A kínai üzletember ugyanakkor úgy véli, hogy a konfliktus, mint minden válság, lehetőség is egyben. Kína számára arra, hogy megerősítse saját gazdaságát, saját cége számára pedig növekedési lehetőséget kínál. “Ebben, vagy a következő negyedévben nem a nyereségességre kell koncentrálnunk. Hatalmas lehetőség nyílt meg előttünk, folyamatosan fent kell tartani a cég növekedési ütemét” - mondta egy üzleti fórumon.

Ma egyébként tavaly találkozott Trump elnökkel, s azt ígért neki, hogy 2021-ig egymillió új munkahelyet teremt az Egyesült Államokban. Mostani beszédében azonban nem hagyott kétséget afelől, hogy hazája mellett áll ki. Az Alibaba a várakozások szerint a márciusban végződő üzleti évben 60 százalékkal képes növelni bevételét. A siker titka azonban csak részben a folyamatos terjeszkedés, szerepe van benne az “új-kiskereskedelemnek” nevezett üzleti modell elterjedésének.

Modellváltás

Az Egyesült Államokban tavaly 9 ezer kiskereskedelmi üzlet zárt be, az idén számuk várhatóan 12 ezerre emelkedik. A kiskereskedelmi forgalom tavaly ugyan 4,2 százalékkal növekedett, ez azonban messze elmarad a lakossági jövedelmek által kínált potenciáltól. A boltok forgalmát az online kiskereskedelem szívta el. Kínában az Alibaba új modellel kísérletezik. Az online platformnak 500 millió felhasználója van, a pedig számuk egyre bővül, ugyanakkor a kiskereskedelmi eladások 80 százaléka továbbra is hagyományos üzletekben zajlik le.

A kérdés tehát nem arról szól, hogy online vagy hagyományos bolt, hanem arról, hogy miként lehetne a kettő kombinációját megvalósítani. A cég által üzemeltetett Hema szupermarketekben helyben, de otthonról is lehet vásárolni. Az okostelefonokkal a termékinformációk gyorsan elérhetők helyben is, készpénz helyett azokat lehet használni. A vásárolt ételetket akár helyben meg is lehet főzni és elfogyasztni, ám ha a vevő ezt otthonában szeretné megtenni, házhoz szállítják neki. (Három kilométeren belül legfeljebb fél óra alatt.) Ehhez az áruházak logisztikáját teljesen át kellett alakítani: minden szupermarket önálló logisztikai bázisként működik.

Borítófotó: Jack Ma, az Alibaba.com kínai internetes kereskedelmi cég vezérigazgatója