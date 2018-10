Pontosan tíz esztendeje annak, hogy Nemzeti csúcs címmel politikusok és a gazdasági vezetők számára tanácskozást hívott össze Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a globális világgazdasági pénzügyi válság apropóján. Azóta mindenki tudja, hogy enyhén szólva nem hathatós intézkedések születtek, miként azt is: a magyar gazdaságot legyengült állapotban érte el a krízis. Megértük azt a szégyent, hogy mi voltunk az első olyan uniós tagállam, amely az IMF–EU-hitelre szorult, hiszen létrejött a kvázi államcsőd azzal, hogy nem vásárolták az állampapírjainkat. A pénzügyi krach után óriási gazdasági visszaesés jött. S miként az a forgatókönyv szerint lenni szokott, a pénzügyi-gazdasági bizonytalanságot politikai is követte. A hitelezőink pedig a kormányfőt is „leszedték” a sakktábláról. Ez akkoriban összeesküvés-elméletnek tűnt…