Mondjon néhány szót a IMMOFINANZ jelenlegi helyzetéről, terveiről!

Az IMMOFINANZ az egyik vezető ingatlanvállalat Közép- és Kelet-Európa hét piacán, amelynek fókuszában kiskereskedelmi és irodai központok állnak. A portfólióink értéke 4,3 milliárd euró, amelynek 12%-a található a magyarországi piacon, több mint 510 millió euró értékben. Vállalatunk letisztult szabályait követjük ingatlanjaink esetében, amely garanciát jelent a minőségre és a megbízhatóságra. A myhive az IMMOFINANZ nemzetközi irodakoncepciója, a STOP SHOP és a VIVO! pedig a kiskereskedelmi parkjaink és bevásárlóközpontjaink márkái. Nagy hangsúlyt fektetünk ügyfeleink igényeire és követelményeire, és a magas bérbeadási rátánk, valamint a bérlői oldalról érkező folyamatos kereslet azt mutatja, hogy jó úton járunk. Az elmúlt évben az Év Asset Management cégének választottak minket.

A myhive sikeres bevezetése után folyamatosan teszteljük az irodaházakat és bérlőit, hogy az alapszolgáltatásokon túl milyen egyéb módon tudjuk növelni az ott dolgozók kényelmét. 2018 első félévében több mint 14 000 m2-t kitevő bérleti szerződéseket kötöttünk iroda portfóliónkban. Ebből 5800 m2 az új vagy bővített szerződések aránya, és több mint 9000 m2 a meglévő bérleti szerződések meghosszabbítása. Itt említeném meg a 9. kerületben található Office Campus-t, amely minden tekintetben kimagaslóan teljesített és további potenciállal rendelkezik egy fellendülőben lévő városrészben.

Továbbra is az egyik legfontosabb célunk a meglévő portfóliónk magas minőségének fenntartása, mind az irodai, mind pedig a kiskereskedelmi piacon. A bérlők nyilvánvalóan azt szeretnék, hogy irodájuk egy hatékony és környezeti szempontból fenntartható irodaházban legyen, és ez fontos elvárás az iroda kiválasztásakor.

A kiskereskedelmi szegmensben is növekedésről számolhatunk be, tavaly Hatvanban és Szolnokon is átadásra kerültek a STOP SHOP-ok. Ezzel a márka – amelynek 98% feletti a bérbeadottsági mutatója portfólió szinten – jelenléte tovább bővült hazánkban, és immár 14 helyszínen, 145 000 m2 bérbeadható területen szolgáljuk ki a vásárlókat.

Milyen irodákat keresnek a bérlők, mivel lehet versenyképesnek maradni a jelenlegi piacon?

Az utóbbi években sok új és korszerű irodaházat építenek és adnak át szerte a városban. A bérlői oldalon is új igények jelentek meg a piacon, mi pedig igyekszünk kiszolgálni ezeket. A bérlői igényeket középpontba állítva, környezeti és közösségi szempontból egyaránt vonzó épületeket kínálunk. A helyszínt, az infrastruktúrát, az irodaterek kialakításának rugalmasságát és a szolgáltatásokat tekintve is sokféle lehetőséget biztosítunk.

A myhive márka bevezetése pedig mindezeken is túlmutat, hiszen a bérlőinknél fontos szempont a dolgozók jó közérzetének megteremtése. A munka és a szabadidő között egyre inkább elmosódnak a határok, a bérlők és a munkavállalóik is igénylik, hogy a munkahelyük alkalmazkodjon ehhez. A myhive pontosan ezt biztosítja, amely a mindennapi szolgáltatásokat tekintve egy hotel és egy iroda közti átmenetet jelent. Lehet sportolva és biciklivel érkezni, majd egy kényelmes tusolás után már kezdődhet a munka. Nem kell időt tölteni színház és koncertjegy beszerzéssel, vagy akár virágvásárlással és tisztítóba járással, hiszen kollégáink segítenek mindezt elintézni. Egy community manager felel mindazért, hogy napi szinten a bérlők jól érezzék magukat munka közben. Ez teszi a piacon egyedivé a myhive márkát!

Mindenki ilyen irodát kívánna magának. Milyen volt a koncepció fogadtatása a bérlők körében és a márka bevezetése óta érezhetőek-e eredmények?

A myhive nemzetközi irodamárkánk már több budapesti – myhive Greenpoint 7, myhive Haller Gardens, myhive Átrium Park, valamint myhive Thirteen – IMMOFINANZ irodaépületben megvalósult. A beruházás során az infrastruktúrát tovább fejlesztve a kapcsolatépítés ösztönzésére törekedtünk és ezt szem előtt tartva bővítettük ki az ingatlanok közös tereiben elérhető szolgáltatások körét.

A myhive koncepció középpontjában mind a kényelem, mind a stílus szempontjából egy szálloda barátságos előteréhez hasonlítható lobby áll. A közösségi tereket is ennek megfelelően alakítottuk ki, hiszen egy vonzó légkörben az itt dolgozók is szívesebben beszélgetnek, találkoznak egymással és ügyfeleikkel. Rendszeresen szervezünk ügyfélreggeliket, koncerteket, ügyfélpartikat, ahol bérlőink találkozhatnak egymással, és ez a munkán túli lazításon, kikapcsolódáson túl még üzleti szempontból is értékes kapcsolatokat hozhat. A community manager folyamatosan jelen van a myhive irodaházak életében, aki nem csupán megszervezi, de figyelemmel is kíséri az eseményeket és garantálja a szolgáltatások színvonalát. Belső applikációt fejlesztettünk ki, amely szintén erősíti a bérlők közötti kommunikációt és naprakész információval szolgál a myhive tagoknak. Ezen túl, mivel nemzetközi koncepcióról van szó, minden itt dolgozó egy nemzetközi közösség tagja is egyben, aki az egész hálózatot, akár külföldön is használhatja mind magán, mind pedig üzleti célokra.

Ki ne szeretne egy kiemelkedően korszerű, modern, design irodában dolgozni – és feltöltődni? Hiszünk abban, hogy a myhive pozicionálásunk a piacon a megfelelő időben kezdődött és jó úton halad. Új, más, mint az eddigi és ami a legfontosabb: működik.