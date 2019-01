Szerte a világon már bevett gyakorlat, nálunk először került sor miniszterelnök által tartott kormányinfóra. Jelentőségét fokozza, hogy évindító sajtótájékoztatóról van szó, ami megadja az új esztendő irányait. Az európai parlamenti választások volt a legfőbb téma, amit a miniszterelnök szerint a migráció kérdésköre ural. Európa jövője a tét, bevándorlóországgá válunk mind, vagy sikerül megőriznünk az egységes civilizációnkat, ami Nyugaton már vegyesnek mondható, de Közép-Kelet-Európa még őrzi identitását, a keresztény kultúráját. Ezt minden erőnkkel segíteni kell, így nem engedhetjük, hogy a bevándorláspárti erők kerüljenek hatalomra.



A migrációt támogató erők szövetségben állnak egymással, ezek a nyugati liberálisok pártok, ugyanakkor a keresztény, nemzeti és bevándorlásellenes formációk is szövetségesek, így együtt erősek tudnak lenni. Fő vonalakban ezek voltak a legfontosabb mondanivalói a miniszterelnöknek.

Egy decemberi közvélemény-kutatás szerint a magyar emberek 52 százaléka a bevándorlást tartja a legfontosabb kérdésnek az EP-választás kapcsán. A választás lehetőséget biztosít kinyilvánítani, hogy mit szeretnénk mi magyarok, s mit szeretnének a nyugatiak.

Jó tudni, hogy kilenc ország nem szavazta meg a „migránsvízumot”, ez biztató ránk nézve, és persze Európa sorsát tekintve is. Cél, hogy Európa minden intézményében, így az Európai Tanácsban és az Európis többségbe kerüljenek a bevándorlásellenes erők. Az Európai Bizottság demokráciadeficittel küzd, „a kontinens népei ugyanis nem támogatják a bevándorlást, csak egy szűk elit akarja ezt rájuk erőltetni” - hangsúlyozta Orbán Viktor.



A keresztény kultúrához való kötődésünk erősségét jelenti a bevándorlásellenesség, mert a vegyes civilizáció veszélybe sodorja a férfi és nő kapcsolatát, valamint a vallásszabadságot is. Az EU-s intézményeket megbontja a migráció kérdése, veszélybe kerül nemzeti karakterünk és keresztény kultúránk is. Elég csak a nyugati országokra gondolnunk: a keresztek leszedésére, a karácsonyi vásárok átnevezésére, az egyre jobban terjedő saría-törvénykezésre, a nők leértékelésére, a mecsetek építésekre, s az ott elhangzó bujtogatásra, vagy iszlám pártok szerveződésre.



Ne feledjük el az erőszakos cselekményeket az ártatlan járókelők ellen, a keresztényüldözést a Közel-Keleten, ami itt, Európában még csak szórványosan, a terroristák által valósul meg, természetesen Allah nevében.



Mindez csak idő kérdése, hogy egész Európában elterjedjen. Az iszlám nem ismeri a vallásszabadság kifejezést: vagy áttér valaki, vagy megölik, ahogy a Közel-Keleten a keresztényeket vagy adót fizet a muszlimoknak, de ha tömegesen lesznek jelen Európában, a keleti keresztények meggyilkolása után mi következünk. Az is nagy szégyen Európára nézve, hogy egyedül Magyarország támogatja anyagilag is az üldözött keresztényeket, miközben óriási összegeket emészt fel a migráció menedzselése.



Orbán Viktor hitet tett a keresztény Európa mellett a családokat támogató politikájával, az Alaptörvényben rögzített férfi és nő közti házassággal is, ami miatt óriási nyomás nehezedik rá a liberálisok felől.



Utalt a közelmúltban tett brazíliai útjára. „Nagy öröm, hogy erősödött a keresztény tábor. Isten mindannyiunk fölött!”- hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök jól ismeri azokat a hangokat a világban és itthon is, amelyek azt mondják a kormányra, hogy nem demokratikus és nem keresztény. Erre a válasz a következő: „a liberálisok a szabadság ellenségei ma Európában. Ők akarják megmondani, hogy kik a kereszténydemokraták és kik nem.”

Ma még balliberális médiatúlsúly van itthon és a világban is, a miniszterelnök észleli a sajtóban a sok kormánykritikus hangot, melyek a szocialista és liberális oldalakról érik. Annak ára volt, hogy a rejtőzködő ellenséget megnevezte, utalt Soros Györgyre, aki alapítványain keresztül a „belülről bomlasztás” művészetét űzi. Az amerikai tőzsdespekuláns a Politico című brüsszeli lapban támadta meg a magyar kormány bevándorlásellenes politikáját. Orbán Viktor öt pontjára hat pontban deklarálta a bevándorlást támogató álláspontját. Soros tehát egyértelművé tette, hogy mit is támogat óriási összegekkel. Orbán Viktor azt természetesnek tartja, hogy a Soros György által is támogatott bevándorláspárti erők összefognak, ezért úgy véli, hogy nekünk is nemzetközi összefogásra van szükségünk, ami sikerre viheti a nemzeti álláspontot.

Szerencsére megszűnt a „100 év magyar magány”, a régiós országokkal egymást támogatjuk, jó a kapcsolatunk a szlovákokkal, a szerbekkel, a horvátokkal, a csehekkel, és reméljük, hogy a románokkal is egyre jobbá válik majd. A magyar kormányfő ezt tartja a Szent István-i örökségének. „Mindenki jól jár, aki velünk együtt működik” -fogalmazott Orbán Viktor.



Biztató a helyzet, mert az együttműködés létezik. A Pew Research Center 2018-as kutatása szerint a volt szocialista országokat közös gondolkodás és törekvések jellemzik. Ez azt jelenti, hogy megtartottuk kereszténységünket, míg a nyugatiak elvesztették. Ugyanolyan a migráció elutasítottsága a régióban, míg a nyugatiaknál ez nem ennyire éles.



A hagyományos zsidó-keresztény alapú házasságban is egyformán gondolkodunk szomszédainkkal, míg elutasítjuk az azonos neműek házasságát. Sejtjük, hogy a legújabb nyugati identitáspolitika, a genderőrület, az LMBTQ+ jogok harcos képviseletének elutasításában is ugyanaz az álláspontunk, mint a lengyeleknek, a bolgároknak vagy a cseheknek.



A miniszterelnök korszakváltásban reménykedik, mert ma még túlsúlyban vannak azok az erők, melyek liberális koncepció mentén értelmezik a világot. „De ennek a korszaknak vége” - jelentette ki a kormányfő. Változások várhatók a politikában, a médiában is, ahol ma még balliberális túlsúlyról beszélhetünk, és ellenszélben kell dolgozni. A nemzetközi médián belüli erőviszonyok is át fognak alakulni, ahogy egyre jobban a nemzeti irányba tolódik el a világ. Átalakulás lesz a politikában, médiában, kultúrában is. Mi azt kívánhatjuk csak, hogy a normalitás álljon helyre. A nemzeti gondolkodás, a kereszténységünk, amiről a szkeptikusok, főleg egyes akadémikusi körökben már lemondtak, és posztkereszténységnek nevezik a korszakunkat.