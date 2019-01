A déli államban nemrég kezdődött meg a nyolcvanhatodik törvényalkotási ülés, melyben a liberálisok egyre messzebb mennek: most az antidiszkrimináció nevében a Bibliát szeretnék kicsavarni a vallásos texasiak kezéből.



Sajtóértesülések szerint LMBTQ-szubkultúra szervezetei lobbiznak a „Ban the Bible”, azaz a „Tiltsd be a Bibliát” törvényjavaslat elfogadásáért. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az állam lakói nem adhatnának hangot vallásos meggyőződésüknek, valamint nem magyarázhatnák meg gyermekeiknek a házasság és a szexualitás intézményét vallásos alapon az iskolákban.



A törvényjavaslat kötelezné a magánvállalkozásokat, hogy férfi és nő között ne tegyen különbséget abban az értelemben, hogy a próbafülkék, öltözők és zuhanyzók koedukáltak legyenek minden esetben.



A keresztények vezette hajléktalanszállóknak pedig szintén kötelességük lenne az, hogy nőket és férfiakat egy helyre fektessenek be éjszakára.



A törvényjavaslat elfogadása esetén Texasban büntetni kéne azokat a pszichológusokat, terapeutákat és családsegítőket, akik keresztényi szemlélettel fordulnak azokhoz, akik a segítségüket kérik.



A probléma továbbá az is, hogy a republikánusok 12 helyet vesztettek a texasi törvényhozásban, bár így is többségben vannak a törvénytervezetet támogató demokratákkal szemben, de szakértők szerint lehet átszavazásra számítani.



Az LMBTQ-lobbi nagyon keményen próbálja megtörni Texas konzervatív társadalmát, mindezt persze a diszkrimináció-ellenesség nevében.

Borítófotó: PuzzlePix / W.scott Mcgill, Dreamstime