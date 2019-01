Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője a Magyar Narancsnak adott interjújában adott tanúbizonyságot arról, hogy a Jobbik mindent és mindenkit elárul, ha éppen úgy tartja kedve. Elárulták elveiket, eladták lelküket és most a szavazóikat is cserbenhagyták.

Gyöngyösi Márton, a párt alelnöke a napokban nyilatkozta, hogy nemcsak Gyurcsánnyal, de az ördög öreganyjával is képesek összefogni. Mirkóczki interjúja csupán ennek a megerősítése. A szóvivő odáig ment, hogy nyíltan kimondta: ha elvonatkoztatunk a 2006-os rendőri brutalitástól, akkor „még a legsötétebb Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-időszak is a demokrácia aranykora volt ahhoz képest, ami most van."



Budapest, 2006. október 24. Rendőrök könnygázgránáttal oszlatják a tömeget a Ferenciek terén. (MTI Fotó: Honéczy Barnabás)

A lovasrohamok, a brutális rendőrattakok idején Mirkóczki szerint nagyobb volt a demokrácia, mint most, mikor a randalírozó csőcselék karácsonyfát akart gyújtani és éppen csak könnygázt kaptak.



Budapest, 2006. október 23. Tüntetők vérző fejű társukat kísérik a Károly körúton. Folytatódtak az összecsapások a tüntetők és a rendőrök között az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján. (MTI Fotó: Illyés Tibor)

Mirkóczki szerint el lehet vonatkoztatni attól a 2006-tól, amikor emberek szemét lőtték ki, amikor azonosító nélküli, viperával felszerelt rendőrök támadtak meg járókelőket. A Jobbik szóvivője szerint el lehet vonatkoztatni attól a 2006-tól, amit ők maguk nagyon sokáig saját eredetforrássukként határoztak meg.



Budapest, 2006. október 23. Egy gumilövedéktől megsérült tüntetőnek segítenek társai a Rákóczi úton. (MTI Fotó: Beliczay László)

Azok a jobbikos politikusok, akik jelen voltak a lovasroham idején (és fennen hangoztatták évekig, „hogy mi bizony ott voltunk!”) ezek után hogyan tudnak tükörbe nézni, már ha képesek rá egyáltalán?



Budapest, 2006. október 23., Könnygázgránátot lőttek ki a tüntetőkre a Károly körúton. Folytatódtak az összecsapások a tüntetők és a rendőrök között az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján. (MTI Fotó: Kovács Tamás)

Borítófotó: Budapest, 2006. október 23. Gumilövedékkel eltalált tüntető a Rákóczi úton. (MTI Fotó: Beliczay László)