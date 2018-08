Hétmillió forintot emelt le a Jobbik saját, Pest megyei szervezetének számlájáról, még a kampányban. A választmány volt alelnöke, Csanádi Gábor azért fakadt ki, mert a pártvezetés úgy vette el tőlük a megtakarításukat, hogy minderről még csak nem is értesítették a tagságot – írja a hirado.hu .

A hétmillió forint mellett pedig még kifizetetlen számlák is hátra maradtak. A jobbikos politikus most pedig bejelentette, hogy kilép a pártból. A döntését azzal indokolta, hogy a herdálás következmények nélkül maradt a Jobbikban.

Vérlázító, hogy a kampány során egyik percről a másikra emeltek le úgy milliós tételeket a választókerületek számlájáról, hogy senkit sem értesítettek róla – írta Csanádi saját közösségi oldalán.

Korábban már kiderült az is, hogy a Jobbik a vidéki szervezetek jövő évi, önkormányzati választásra félretett pénzét is felélte. Sajtóinformációk szerint a pártvezetés – a választási kampányra hivatkozva – az egész országban elvonta a helyi tartalékokat, egyes megyékben ez megközelítette a több tízmillió forintot is.

Azt pedig a Jobbik alelnöke, Volner János sem cáfolta, hogy a helyi szervezetek tartalékait is elköltötték.

Csanádi Gábor azt is írta bejegyzésében, hogy Pest megyében hétmillió forintot vontak el, majd hozzáteszi: olyan választókerületről is tud, ahol nem a pártvezetés vette el a pénzt, hanem – mint fogalmaz – az egyéni országgyűlési képviselőjelölt tapsolta el az egészet, megfejelve még néhány százezer forintnyi kiegyenlítetlen számlával mondván, hogy ezt majd a központ rendezi.

A politikus szerint a felelőtlen herdálás következmények nélkül maradt, ezért végül otthagyta a pártot.

Ha mindez nem volna elég, a Jobbikhoz köthető N1 Tv távozó főszerkesztője is a párt zavaros pénzügyeiről beszélt. Úgy fogalmazott: „Megdöbbentően nagy volt a készpénzforgalom a Jobbik háza táján a 2018-as kampányban, 2017 őszétől egészen áprilisig. De ennek felderítését inkább a NAV-ra és a hatóságokra bíznám.”