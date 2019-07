A hétvégén is marad az ilyenkor megszokottnál hűvösebb idő, többfelé csak 20 fok körül alakulnak a maximumok. Emellett várható zápor, zivatar is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken délelőtt elsősorban a Dunántúlon lehet elszórtan eső, zápor, az Alpokalján esetleg egy-egy zivatar. Délután már a Tiszához közelebb is előfordulhat helyenként zápor, kis eséllyel zivatar is. A szél élénk, zivatar környékén átmenetileg erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10-16 fok között alakul, Nyugat-Magyarországon lesz enyhébb a reggel, de az északi völgyekben, a Nyírségben és az Alföld homokhátságain ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-26 fok között várható.

Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, csak rövid napos időszakok lehetnek. Többfelé várható zápor, zivatar, akár több alkalommal is. Néhol megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódhat a szél. A minimumhőmérséklet általában 11-16, a maximumhőmérséklet 19-25 fok között alakul.

Vasárnap a Dunántúl nagy részén többórás napsütés várható, keletebbre ugyanakkor kevesebb napsütésre van kilátás. A Dunántúlon néhol, másutt többfelé valószínű zápor, zivatar. A szél nagy területen erős lesz, a Dunántúl nyugati részén néhol viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz. Napközben 20-25 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.