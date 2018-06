Nagy botrányt kavart a napokban, hogy az amerikai gyakorlat szerint az illegális bevándorlóktól elszakítják gyermekeiket és külön cellába zárják őket. Egészséges ember nem örül, ha ilyenről hall, maga a First Lady is elítélően nyilatkozott a gyakorlatról, Trump pedig nemrég egy rendeleten keresztül le is állította azt. Nem szabad azonban megfeledkezni az érme másik oldaláról sem: a történet nem volt mentes a hazug, és állságos bűntudatkeltéstől, amellyel Trumpot támadta a sajtó és a balos közszereplők.

Most ugyanis kiderült, hogy azt a kétéves kislányt, akinek a képével az egész amerikai közvéleményt hiszterizálták a balos demokraták és a mainstream média, egyáltalán nem választották el a szüleitől. Épp ellenkezőleg, az édesanyja hagyta magára.

Ezt a hondurasi kislány édesapja, Denis Javier Varela Hernandez mesélte el a Daily Mailnek, hozzátéve, hogy próbálta lebeszélni erről feleségét, de nem tudta.

Az asszony ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy embercsempészekre bízza lányát, akiknek több ezer dollárt fizetett, hogy vigyék át a határon.

A történet vége ismert. Született egy fotó, amelyen a szerencsétlen kislány sírva áll, körülötte az amerikai határt ellenőrző szervek embereivel. A fotó vírusként terjedt el az egész mainstream médiában és a közösségi oldalakon egyaránt, és mindenki úgy hivatkozott a képen síró lányra, mint akit elválasztottak a szüleitől a határnál.

A Time magazin még egy címlapképet is szerkesztett erről, amelyen a síró kisgyermekkel szemben Trump áll, testtartásával enyhe cinizmust kifejezve. A címlapfelirat pedig így szólt: “Üdvözlünk Amerikában.”

Ugyanezekkel a manipulációkkal találkozhattunk a nemzetközi sajtó részéről a magyar határnál a bevándorlási válság csúcsán, pedig a magyar gyakorlat akkor is, és azóta is sokkal humánusabb, mint az amerikai. Aztán szépen sorra került le a lepel a bűntudatiparosok hamis kreálmányairól. Lebukott a férfi is, aki egy nőt és gyermekét rántotta a sínek közé, miközben saját magát ütlegelte, az egészet úgy beállítva, mintha rendőri túlkapás áldozata lenne. Még hány ilyen történet volt…, és még mennyi olyan lehet és lesz is, amelyekről sosem fog kiderülni, hogy az egész csak szemfényvesztés?

Ahogy a példa is mutatja, az ilyen manipulációk a legkevésbé sem alkalmasak arra, hogy a világ egy jobb hellyé váljon, de még csak arra sem, hogy az Egyesült Államok bevándorláspolitikája olyan legyen, ami megfelel a liberálisoknak.

Minden ilyen trükközés csupán egyetlen dologra jó. Hogy elvetemült, erkölcstelen emberek hülyének nézzék annak az országnak a hatóságait, amelyikbe át kívánják helyezni székhelyüket. Amikor a világos, és mindenki által érthető szabályok ellenére is útra kelnek, veszélybe sodorva gyermekeiket, mert abban reménykednek, hogy majd jól átverik a hatóságokat. Aztán ebből születnek meg a határnál egyedül sírdogáló kétéves kislányról, és a a vízbe fulladt kisfiú holttestéről született fotók, amelyek újratermelik a bűntudatot, és az egész spirálszerűen kezdődik elölről.

Borítófotó: gyermeket ábrázoló fekete-fehér fényképinstallációjánál az Egyesült Államok és Mexikó határkerítésénél, Tecate település amerikai részén. Egy másik példa a bűntudatkeltésre. (MTI/EPA/Paul Buck)