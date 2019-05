Moscovici elmondta, az előrejelzések szerint a globális bizonytalanságok továbbra is kedvezőtlenek az európai gazdaságra, az egyes tagországok gazdaságának eddigi dinamikája, előremutató eredménye azonban segíti az egész európai gazdaságot.



Jövőre a gazdasági növekedés várhatóan ismét felgyorsul - közölte.



Elmondta ugyanakkor, hogy a globális növekedés és a világkereskedelem közelmúltbeli lassulása a kereskedelempolitikákat övező jelentős bizonytalansággal együtt rontja a 2019-es és 2020-as GDP-kilátásokat.



A jelentés szerint Európában a gazdasági növekedést teljes mértékben a belső motorok hajtják, idén a GDP 1,4 százalékkal bővülhet az EU-ban, és 1,2 százalékkal az euróövezetben. Jövőre az éves GDP-növekedés kisebb mértékű gyorsulása várható: 1,6 százalék az EU-ban és 1,5 százalék az euróövezetben. A 2020-ra vonatkozó adatokhoz az is hozzájárul, hogy több lesz a munkanapok száma - tette hozzá.



A GDP-arányos államadósság 2019-ben és 2020-ban a legtöbb tagállamban csökkenni fog. Változatlan szakpolitikát feltételezve, az EU GDP-arányos államadóssága a 2018-as 81,5 százalékról jövőre várhatóan 80,2 százalékra, 2020-ban pedig 78,8 százalékra csökken. Az euróövezeti összesített GDP-arányos államadósság a tavalyi 87,1 százalékról idén várhatóan 85,8 százalékra, 2020-ban pedig 84,3 százalékra csökken.



Az EU összesített költségvetési hiánya a GDP 2018-ban mért 0,6 százalékáról 2019-ben és 2020-ban is 1 százalékára emelkedik. Az euróövezetben is emelkedés várható, a GDP tavaly mért 0,5 százalékáról 2019-ben annak 0,9 százalékára, ami változatlan szakpolitikát feltételezve várhatóan 2020-ban is megmarad.



A jelentés szerint a munkaerőpiaci feltételek tavaly tovább javultak, annak ellenére, hogy a növekedés 2018 vége felé lelassult. A munkanélküliség EU-n belüli értéke - 2019 márciusában 6,4 százalék volt - a legalacsonyabb szintre esett vissza a 2000. januári adatokhoz képest. Az euróövezetben 2008 óta jelenleg a legalacsonyabb a munkanélküliek aránya.



A várakozások szerint a következő két év során lassul majd a foglalkoztatás bővülése, mivel mérséklődik a gazdasági növekedés, és enyhül a néhány tagállamban bevezetett ideiglenes költségvetési intézkedések hatása. 2019-ben várhatóan tovább csökken az EU-n belüli munkanélküliségi ráta, amely 2020-ra eléri a 6,2 százalékot. Az euróövezetben a munkanélküliségi ráta idén várhatóan 7,7 százalékra, 2020-ban pedig 7,3 százalékra csökken.



Az EU-n belüli infláció idén várhatóan 1,6 százalékra mérséklődik, 2020-ban pedig 1,7 százalékra emelkedik. Az euróövezeti általános infláció a 2018 utolsó negyedévében mért 1,9 százalékról 1,4 százalékra esett vissza az energiaárak drágulási üteme lassulása miatt. Az euróövezeti infláció 2019-ben és 2020-ban is várhatóan 1,4 százalékot ér el.



A jelentés kiemelte, hogy a vártnál tartósabbnak bizonyulhat a világszerte bevezetett protekcionista intézkedések kockázata, és a világ GDP-növekedésének és kereskedelmének jelenlegi lassulása, különösen, ha a növekedés Kínában elmarad a várakozásoktól. Európában a kockázatok közé tartozik a megállapodás nélküli Brexit, és fennáll annak a veszélye is, hogy a politikai bizonytalanság növekedése és kevésbé növekedésbarát szakpolitikák gátolják a magánberuházásokat.

