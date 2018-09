Steve Bannon sajtótitkárának, Raheem Kassamnak a tollából született érdekes cikk a minap az Asia Times nevű portálon. A republikánus politikus titkára írásában rávilágít, hogy a populista és az EU által megbüntetett Orbán Viktor messzemenő folyamatokat indíthat el.

Az Unió repedezik, a brexit, a lengyelek és hazánk vegzálása összedöntheti a szebb napokat is látott politikai közösséget, miközben Macron, Merkel és Juncker még mindig nem látja az Európára és önmagukra leselkedő veszélyeket. Szövetség alakulhat ki Orbán és Trump, Magyarország, valamint az USA között.

Amerikával jóban lenni sosem rossz dolog. A világ vezető hatalma – szinte minden tekintetben – az Egyesült Államok, így tényleg megéri egy rendezett viszony kialakítása a tengerentúliakkal. Most, hogy az Unió bürokratái elítélték Magyarországot, és a Fehér Házban Donald Trump viszi a prímet, erre egész jó esélye nyílhat hazánknak.

A Magyarországot elítélő Soros-Sargentini-jelentést szinte mindenki ismeri, politikai támadás volt ez a kormány bevándorlásellenes politikája ellen, s Orbán Viktort még a magukat néppártinak tartó képviselők egy része is cserbenhagyta.

Persze Magyarország sok támogatást kapott, Farage és Wilders is kiállt hazánk mellett. A hipokrita Unió, amely demokratikusan választott miniszterelnököket támad absztrakt szabályok megsértése miatt, Trump malmára hajtja a vizet.

Az Unió ugyanis nemcsak hazánkkal szemben képmutató, hanem Trump irányába is. Protekcionistának bélyegzik az amerikai elnököt, pedig míg az USA kereskedelmi tarifája 2,4 százalék, addig az Uniónak kerek 3 százalék.

Az országa határait védő és védeni akaró Orbán Viktor, akit az EU ellenségnek kiáltott ki, olyanná vált a globalista elit szemében, mint Trump. Ahelyett, hogy az EU összezárna és egységet mutatna, így Trumpot hozhatja előnybe Merkellel és Macronnal szemben.

Közben a populistának tartott, a szavazópolgárok oldalán álló politikusok ereje nő, és nőni fog. Így Orbán Trump legfontosabb szövetségesévé válhat a lassan giccses múzeummá váló Európában.

A Soros-Sargentini-jelentés elfogadása, a lengyelek elleni korábbi politikai merénylet és a brexit tönkre vághatja a kék alapon csillagos zászlós alakulatot. Nem Orbán, nem Trump és nem az oroszok teszik tönkre Schuman egykori álmát, hanem önmagát teszi tönkre. A folyamat már elkezdődött. Az Unió jelenlegi formájában olyan, mint a vezetője: kicsit isiászos.

A populisták pedig győzedelmeskedni fognak. Orbán is, Salvini is Trump is. S ami a legfontosabb, az emberek is, az adót fizető, tisztességes európaiak, akik békében szeretnek élni.