Bizony az történt, hogy egy Marks and Spencer üzlet kirakata a nőknek karácsonyra vadító fehérneműt ajánlott, must have, azaz kötelező szófordulattal, míg a férfiaknak, elegáns ruházatot, ingeket, öltönyöket. Ez a durva megkülönböztetés háborított fel egy ottani feminista csoportot, akik azonnal bírálni kezdték a szemléletet, mert mi az, hogy a nőknek csipkemelltó „kell” karácsonyra. Akcióba is lépett egy aktivista, és kiegészítette a feliratot: a nőknek teljes emberi jogok kellenek.

Hogy mire jó ez az erőlködés, miért ne kérhetnének, kaphatnának, vásárolhatnának maguknak a nők karácsonyra gyönyörű és drága fehérneműket, az nem teljesen világos. A feministák azonban ezt kettős mércének tartják, hiszen míg a férfiaknak elegáns felsőruházatot javasolnak, a nők csak a szokásos szexuális tárgynak tekintik, be kell érniük borvörös luxusbugyival. Most mit lehet tenni, ha a férfialsók zöme unalmas, érdektelen, funkcionális?

A nyilatkozó aktivista persze azt is hozzátette BBC-nek, hogy viseljen mindenki azt amit akar, de a férfi és női ajánlat egymásra helyezése sértő. Pláne úgy, hogy a reklám szövegében a must have, a kötelező szófordulatot alkalmazták a marketingesek. Mert egy nőnek nem feladata szexualitás sugározni, tudjuk, tudjuk. De ha akar, ha a vérében van, ha imádja? Sok ilyen nő van ám, akit az erotika hoz lázba, nem a társadalmi igazságosság, meg az üvegplafon.

A Marks and Spencer reagált a támadásra: ebben az időszakban adják el a legtöbb fehérneműt, többet, mint az összes többi kiskereskedelmi szereplő. Hisz a valóságot tökéletesen mutatja az árbevétel: a nők többsége rajong a minőségi, szép fehérneműért. Még ha nem is tudja mindenki megfizetni, karácsonyra örömmel választanak ilyen termékeket.

Mert teljesen hidegen hagyja őket a feministák véleménye.



Borítókép:MTI/EPA/Marcelo Sayao (Illusztráció)